Chelsea komt belofte na met nieuw contract voor Thomas Tuchel

Vrijdag, 4 juni 2021 om 13:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:36

Thomas Tuchel heeft zijn contract bij Chelsea met twee jaar verlengd, zo maakt de Londense club vrijdag bekend via de officiële kanalen. De Duitse oefenmeester kreeg in eerste instantie een contract voor achttien maanden, met de kanttekening dat dit verlengd zou worden wanneer hij beslag zou leggen op de Champions League. Daarmee houdt Chelsea woord en ligt Tuchel nu vast tot medio 2024.

Tuchel slaagde er afgelopen weekend met Chelsea in de Champions League te veroveren ten koste van Manchester City (1-0) door een treffer van Kai Havertz. "Ik kan me geen beter moment voorstellen voor een contractverlenging", reageert Tuchel op de nieuwe verbintenis. "Ik ben dankbaar voor de ervaring en erg blij om deel uit te maken van de Chelsea-familie. Er komt nog veel meer en we kijken met ambitie en veel verwachting uit naar de vervolgstappen." In de Premier League eindigde Tuchel met Chelsea afgelopen seizoen als vierde. Hij nam in januari het stokje over van de ontslagen Frank Lampard.

"Het was van cruciaal belang om Chelsea terug te brengen naar de top vier in de Premier League", vertelt directeur Marina Granovskaia over het vernieuwde contract van Tuchel. "Daarnaast zijn we ontzettend blij met het succes in de Champions League. Het is een geweldige bekroning op een mooi seizoen voor Chelsea. We zijn dan ook zeer verheugd dat we Thomas nog twee jaar kunnen behouden en kijken uit naar meer successen in de komende seizoenen."

Tuchel kende een bijzonder goede start bij Chelsea en brak zelfs een record. De manager bleef in zijn eerste dertien wedstrijden ongeslagen en zette daarmee de langste beginreeks van alle coaches uit de geschiedenis van de club. José Mourinho en Luiz Felipe Scolari kwamen in hun beginperiode tot een ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden. In totaal noteerde Tuchel in 30 wedstrijden 19 keer een overwinning, waarin hij met zijn ploeg slechts 16 tegentreffers incasseerde. Toen hij in januari instapte stond Chelsea nog op de negende plek in de Premier League.

Naast het succes met Chelsea behaalde hij dus ook persoonlijk succes, want bovenop bovengenoemd record slaagde hij er als eerste trainer ooit in om twee jaar op rij de Champions League-finale te bereiken met twee verschillende clubs. Vorig seizoen lukte hem datzelfde kunstje met Paris Saint-Germain, alleen bleek destijds het Bayern München van Hansi Flick te sterk. Voor Chelsea betekende het de tweede Champions League-titel in de geschiedenis van de club.