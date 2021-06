Gulle Agüero zorgt voor ontroerend moment met weggeven Range Rover

Vrijdag, 4 juni 2021 om 12:32 • Rian Rosendaal

Sergio Agüero heeft op bijzondere wijze afscheid genomen van de begeleiding van Manchester City. De inmiddels naar Barcelona vertrokken aanvaller gaf circa zestig medewerkers een exclusief horloge als afscheidscadeau en hij deed zelfs zijn Range Rover ter waarde van 46.000 euro van de hand. Na loting was de materiaalman van the Citizens in het bezit van de dure bolide van de Argentijn.

Agüero gaf het grootste deel van de medewerkers van Manchester City een horloge van 1000 euro cadeau. Voor de stafleden die intensiever met hem hebben samengewerkt in de afgelopen tien seizoenen was er een Hublot-horloge ter waarde van 8.000 euro als beloning voor het harde werk. 'Gracias! Kun Agüero', staat er gegraveerd op de achterkant van alle horloges. De materiaalman is zichtbaar gelukkig met de geste van Agüero op het moment dat hij de sleutels krijgt van de gulle spits.

Before leaving Man City, Aguero raffled off his $56k Range Rover, which was won by a member of the kit team ??



He also bought every Man City staff member a designer watch engraved with the words 'Gracias! Kun Aguero' ?? pic.twitter.com/wYdzILVCqS — ESPN FC (@ESPNFC) June 3, 2021

De aanwinst van Barcelona kan terugkijken op tien succesvolle seizoenen in het Etihad Stadium. Bij Manchester City werd zijn prijzenkast aangevuld met vijf landstitels, een FA Cup, zesmaal de EFL Cup en driemaal de Community Shield. Het ultieme doel, het winnen van de Champions League, bleek niet mogelijk te zijn. Agüero kon als invaller niet voorkomen dat Chelsea met 0-1 wist te zegevieren. De routinier verliet Manchester City met 260 doelpunten in 390 wedstrijden achter zijn naam.