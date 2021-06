‘Als Frank de Boer doorgaat met 5-3-2, creëert hij zijn eigen ondergang’

Na afloop van de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Schotland (2-2) ging het amper over het teleurstellende gelijkspel. Voetbalminnend Nederland maakte zich drukker om het 5-3-2-systeem waarmee bondscoach Frank de Boer zijn ploeg het veld instuurde. Een aantal spelers oogde ongelukkig en gaf na afloop van het duel zelfs te kennen zich niet prettig te voelen bij het systeem. Memphis Depay noemde het 'even omschakelen', terwijl Matthijs de Ligt als linker centrale verdediger eveneens amper uit de verf kwam in de opbouw.

Volgens Aad de Mos heeft De Boer het systeem gekopieerd van Atalanta, waar Hans Hateboer als rechtervleugelverdediger een belangrijke rol heeft binnen het spelsysteem. "Maar de spelers bij die ploegen zijn opgeleid of gescout voor dit systeem en zijn ze er dus in geschoold", vertelt de oud-trainer in gesprek met Voetbal International. "In Nederland hebben we bij Ajax en PSV via de middelbare school en vervolgens de universiteit 4-3-3 gedaan. Het is de taak van een coach om zoveel mogelijk rendement uit je ploeg te halen en dat lukt bij Oranje niet met dit systeem. De jongens moeten nadenken op het veld en dan ben je eigenlijk al te laat, want je moet tegenwoordig in een split second handelen."

De Mos is dan ook van mening dat het systeem De Boer fataal zou kunnen worden, mocht de bondscoach besluiten vast te houden aan de formatie. "Het heeft geen zin om hiermee door te gaan, je raakt alleen maar verder achterop", vertelt de voormalig oefenmeester van onder meer Ajax en PSV. "Als De Boer doorgaat met 5-3-2, dan creëert hij zijn eigen ondergang. 5-3-2 kan je alleen gebruiken in hoge nood, als je tegenover een hele goede ploeg staat. Maar zelfs dan geloof ik er niet in. Er zijn bij deze spelers zoveel dingen die missen voor dit systeem; je hebt gewoon de tijd niet om het er nog in te slijpen."

Theo Janssen ziet alleen nog heil in het 5-3-2-systeem als De Boer over een fitte Daley Blind kan beschikken. Blind was er tegen Schotland nog niet bij, daar hij in de laatste fase van zijn herstelperiode zit na een bij Oranje opgelopen enkelblessure. "De rol van Daley Blind is cruciaal als dit Oranje het op een goede manier wil invullen", aldus Janssen. "Hij heeft het spelinzicht en de diepte in zijn passing om vanuit het centrum van de verdediging voor voetballend vermogen te zorgen. Met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt als de andere centrale verdedigers. Als Oranje alleen maar 4-3-3 kan spelen, hebben we blijkbaar niet zo'n goede spelersgroep."

Volgens Andries Jonker is er geen man over boord en kan het 5-3-2-systeem best een uitkomst bieden voor Oranje. "Hoe kun je nu in godsnaam na die wedstrijd tegen Schotland serieus zeggen dat dit niks is en dat het niet werkt?", vraagt de oefenmeester van Telstar zich hardop af. "Frenkie de Jong is je beste speler, Georginio Wijnaldum gaat volgens mij ook voor een aardig cluppie spelen. Dat zijn de beste twee spelers en die deden maar een half uurtje mee. Dan kunnen de deskundigen er toch geen oordeel over hebben? Wat denken we dan met z’n allen, dat dit gelijk werkt? Ik ben daar veel rustiger in."