‘PSV hoort vraagprijs van twintig miljoen euro in Portugal’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 11:22 • Rian Rosendaal

Jovane Cabral is op de radar verschenen van PSV, zo weet onder meer Record vrijdag te melden. Sporting Portugal verlangt minstens twintig miljoen euro voor de 22-jarige vleugelaanvaller, die in Lissabon vastligt tot medio 2023. Cabral heeft echter ook de mogelijkheid om zijn verbintenis bij Sporting te verlengen. Trainer Rúben Amorim is namelijk behoorlijk onder de indruk van zijn ontwikkeling als buitenspeler.

Bovengenoemde Portugese krant voegt toe dat Cabral over een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro beschikt. Desondanks hanteert de kampioen van Portugal momenteel een veel lagere vraagprijs. De aan PSV gelinkte flankspeler sloot de jaargang 2020/21 af met 8 doelpunten en 5 assists in 28 wedstrijden in alle competities. In de kampioenswedstrijd tegen Boavista (1-0 overwinning) van vorige maand kwam Cabral als invaller binnen de lijnen.

Cabral is overigens geen onbekende voor PSV. In het seizoen 2019/20 trof de Kaapverdische aanvaller de Eindhovense club in de groepsfase van de Europa League. Tijdens de ontmoeting in Eindhoven, door PSV met 3-2 gewonnen, verscheen hij als invaller op het veld van het Philips Stadion. Cabral behoorde twee maanden later niet bij de wedstrijdselectie toen Sporting op eigen veld met ruime cijfers (4-0) won van de Eindhovenaren.

De enkelvoudig international van Kaapverdië werd vorig jaar zomer door Record nog genoemd als mogelijke aanwinst van Fulham, Southampton en West Ham United. Southampton voerde zelfs al serieuze gesprekken met Sporting, maar een tussentijdse overgang naar de Premier League kwam echter niet van de grond voor de jonge aanvaller. The Saints slaagden er vervolgens wél in om Theo Walcott over te nemen van Everton.