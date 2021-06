Swart noemt twee clubs voor Van de Beek: ‘Hij zou een prachtige vervanger zijn’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 10:36

Ondanks dat Donny van de Beek een moeizaam eerste jaar achter de rug heeft bij Manchester United, maakt Sjaak Swart zich geen zorgen. De clubicoon van Ajax heeft een goede band met de 24-jarige middenvelder en is van mening dat hij bij een andere club ‘zo ingepast kan worden’. Swart noemt in gesprek met Veronica Inside Bayern München en Liverpool als clubs waar Van de Beek goed zou passen.

“Ik vind dat hij nog genoeg heeft gespeeld”, begint Swart. Van de Beek speelde afgelopen seizoen 36 wedstrijden voor Manchester United, waarvan 15 als basisspeler. “Van de laatste vier wedstrijden heeft hij er drie gespeeld. Hij was vorige week (tegen Wolverhampton Wanderers, red.) man van de wedstrijd. Dan moet je kijken hoe een speler in elkaar zit. Hij heeft bij Ajax echt top gespeeld, tot hij wegging. Hij was klaar voor het buitenland. Maar daar hebben ze dertig spelers die allemaal willen voetballen.”

“Ze hebben bij United acht of negen middenvelder en je moet daar tussenkomen, dan heeft dat tijd nodig”, gaat Swart verder. Manager Ole Gunnar Solskjaer kiest normaal gezien op zijn middenveld voor Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay en Fred. “Als je daarheen gaat, zegt een trainer: ‘Nee, maar jij komt er wel in’. Je weet hoe dat gaat. Maar ja, je hebt een middenveld met Pogba en Fernandes. Die gaat die trainer er niet uitgooien, want die zijn 150 miljoen euro waard op papier.”

“Ik maak me geen zorgen over hem”, benadrukt Swart. “Of hij moet blijven of moet vertrekken? Dat is een keuze die hij zelf moet maken. Hij voelt zelf wel aan of hij weg moet gaan. Ik zeg je dat hij bij andere clubs zo zou inpassen. Als ik naar Liverpool kijk en Wijnaldum gaat nu weg, zal hij een prachtige vervanger zijn. Of van Thomas Müller, bij Bayern München.”