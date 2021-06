Mundo Deportivo meldt welke forse straf Barcelona verwacht voor Super League

Vrijdag, 4 juni 2021 om 10:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:04

Bij Barcelona wachten ze met spanning op de sanctie van de UEFA naar aanleiding van hun toetreding tot de Super League. De Spaanse grootmacht houdt rekening met een fikse geldboete van vijftien miljoen euro, terwijl andere bronnen verwachten dat de club mogelijk een jaar zal worden uitgesloten van deelname aan de Champions League. Ook Juventus en Real Madrid, de andere twee overgebleven landen met plannen voor de Europese topcompetitie, horen volgende week hun straf.

Barcelona hoopt de sanctie van de Europese voetbalbond aan te kunnen, daar de club met grote financiële zorgen kampt en een miljoenenboete slecht kan gebruiken. Al snel na de bekendmaking van de plannen voor de Super League trok een groot gedeelte van de clubs zich terug. Negen clubs, waarvan zes afkomstig uit de Premier League, kregen het door supporters en de nationale voetbalbond te heet onder hun voeten en maakten vroegtijdig een einde aan de samenwerking. Barcelona, Juventus en Real Madrid gaven daar geen gehoor aan en hebben van de UEFA te horen gekregen dat er een tuchtprocedure wacht.

Het is niet uitgesloten dat de twee Spaanse grootmachten en de Italiaanse topclub volgend seizoen niet mogen deelnemen aan de Champions League. De UEFA verdenkt het trio van het schenden van UEFA-statuten en andere reglementen. Uitsluiting van deelname aan de Champions League kan een verschuiving bij de verdeling van Europese tickets betekenen. Eerder gaf de UEFA de negen overige clubs gezamenlijk al een boete van vijftien miljoen euro. Het bedrag wordt geïnvesteerd in jeugdvoetbal. Ook moeten de clubs vijf procent van het Europese prijzengeld van afgelopen seizoen inleveren en volgt een boete van honderd miljoen euro als ze opnieuw proberen buiten de UEFA om een nieuwe competitie te beginnen.

De UEFA zal zelf waarschijnlijk ook verantwoording moeten afleggen over het harde optreden tegen de Super League. Een Spaanse rechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of de FIFA en UEFA hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League. Het verzoek is afkomstig van de Ondernemingskamer van Madrid. Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over mogelijke clubs die de plekken van Juventus, Barcelona en Real Madrid moeten innemen, mochten zij daadwerkelijk worden uitgesloten van het miljardenbal.