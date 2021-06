De vier vermeende voorwaarden voor het aanblijven van Ronald Koeman

Vrijdag, 4 juni 2021 om 08:48 • Laatste update: 10:18

De Spaanse sportkranten pakken vrijdagochtend uit met het aanblijven van Ronald Koeman als trainer van Barcelona. President Joan Laporta maakte donderdagavond bekend dat de oefenmeester voorlopig de eindverantwoordelijke blijft bij de Catalanen. De Spaanse kranten benadrukken dat de kou tussen Laporta en Koeman nog niet helemaal uit de lucht is, ondanks dat de trainer voorlopig mag aanblijven.

Vanuit Spanje wordt melding gemaakt van vier voorwaarden waaronder Koeman nu bij Barcelona mag blijven. De oefenmeester moet weer met een 4-3-3-formatie gaan spelen, waar hij dit seizoen succes had in een 5-3-2-systeem. Verder wenst het bestuur van Barcelona een offensievere spelopvatting, moet Riqui Puig meer speelminuten krijgen en moest Koeman instemmen met een salarisverlaging. Journalist Alfred Relaño schrijft echter in een opiniestuk voor AS dat Koeman met dat laatste niet heeft ingestemd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is een publiek geheim dat Laporta probeerde om Koeman zijn salaris te laten verlagen, door hem te verleiden met een extra jaar als komend seizoen goed zou verlopen. Koeman heeft zich niet voor de gek laten houden. Hij wilde zijn salaris behouden, dus als ze van het contract afwilden, moesten ze hem maar ontslaan”, schrijft Relaño. De algemene tendens in de Spaanse sportkranten is dat Koeman voornamelijk mag aanblijven doordat Laporta geen geschikte opvolger kon vinden. Mundo Deportivo stelt dat er tot het laatste moment is gewacht op Josep Guardiola.

“De spelers wisten al dat Koeman zou blijven, omdat Laporta geen geld had om hem te ontslaan of een goede vervanger had klaarstaan. Koeman krijgt in ieder geval wat hij verdient, want hij kwam binnen in een krankzinnige situatie. Daarin heeft hij niet slecht gedaan, al hebben de goede maanden niet geresulteerd in de landstitel”, zo valt er in AS te lezen. Mundo Deportivo schrijft eveneens dat het aanblijven van Koeman het beste voor Barcelona is.

“Het beste was eigenlijk het mea culpa van Laporta. Dat Laporta toegaf dat hij het anders had moeten aanpakken, is nieuw en gezond. Dat was nodig, zowel privé als publiek. De president en de trainer kunnen zo weer op nul beginnen, dat is goed voor hen en nodig voor Barcelona”, stelt Mundo Deportivo. Sport schrijft dat Laporta en Koeman in hun meest recente ontmoetingen bezig zijn geweest om weer op één lijn te komen, zodat beide partijen zeker weten dat ze op dezelfde manier tegen de toekomst aankijken. Tegelijkertijd wordt de komst van Jordi Cruijff een ‘wildcard voor noodsituaties’ genoemd.

Laporta en het kamp-Koeman leken afgelopen week op ramkoers te liggen. De president zou de coach hebben medegedeeld de komende twee weken op zoek te gaan naar een vervanger. Bovendien maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.