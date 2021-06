Ronnie Flex adviseert ‘oom Frank’: ‘Promes zou ook kunnen als wingback’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 12:05 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:08

EURO 2020 staat op het punt van beginnen en heel Nederland heeft zo zijn mening over welke elf spelers aan de start moeten verschijnen. Voetbalzone vraagt in aanloop naar het toernooi bekende gezichten naar hun basisopstelling. Ook Ronnie Flex, de schoonzoon van Ronald de Boer, heeft zo zijn ideeën over de ideale formatie en deelde deze bij de lancering van de FHM 500.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!





Justus Dingemanse is fulltime presentator en programmamaker bij Voetbalzone en levert onder meer bijdrages in de vorm van exclusieve interviews, reportages, documentaires en programma's. justusdingemanse is fulltime presentator en programmamaker bij Voetbalzone en levert onder meer bijdrages in de vorm van exclusieve interviews, reportages, documentaires en programma's.