PSV overweegt nieuwe kans na verstrijken van koopoptie van vijf miljoen

Vrijdag, 4 juni 2021 om 08:27 • Laatste update: 08:36

Ritsu Doan krijgt volgend seizoen mogelijk een nieuwe kans bij PSV. De 22-jarige Japanse aanvallende middenvelder werd in het afgelopen seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat de optie tot koop ter waarde van vijf miljoen euro niet kon lichten. Doan keert zodoende terug in Eindhoven en trainer Roger Schmidt is volgens het Eindhovens Dagblad gecharmeerd van hem.

Met 5 doelpunten en 3 assists in 35 officiële wedstrijden kende Doan een sterk seizoen bij Arminia Bielefeld, dat zich mede daardoor met een vijftiende plaats rechtstreeks handhaafde in de Bundesliga. De Duitse club had hem graag definitief overgenomen, maar het ontbreekt aan de financiële mogelijkheden. “We zijn door onze mogelijkheden heen. Ritsu Doan zal ons gaan verlaten", liet sportief directeur Samir Arabi weten aan BILD.

Doan was in het seizoen 2020/21 een van de belangrijkste spelers in de selectie van Bielefeld. De PSV-huurling deed in alle 34 competitiewedstrijden mee en wist uiteindelijk 2787 speelminuten te noteren. Doan werd in april uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Bundesliga. Op de slotdag maakte hij het zeer belangrijke tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Mede hierdoor eindigde Bielefeld uiteindelijk twee punten boven nummer zestien 1. FC Köln, dat zich via een play-off tegen Holstein Kiel wist te handhaven.

PSV krijgt Doan dus komende zomer terug en het valt niet uit te sluiten dat hij alsnog een kans gaat krijgen in Eindhoven. Schmidt heeft gezien dat de Japanner een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en overweegt hem als een van de ‘halve tienen’ in zijn elftal te passen. Het is ook nog altijd mogelijk dat Doan komende zomer vertrekt en het lijkt erop dat hij in ieder geval meer waard zal zijn dan de optie tot koop van vijf miljoen euro die Arminia Bielefeld had.

Die marktwaarde zou nog verder opgevoerd kunnen worden op de Olympische Spelen in Tokio, die Doan komende zomer met Japan gaat afwerken. Daardoor sluit hij overigens ook pas laat in de voorbereiding eventueel weer aan bij PSV. Doan werd in de zomer van 2019 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen en speelde sindsdien 25 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists.