Frank de Boer gefileerd: ‘De totale verkrachting van het Nederlandse voetbal’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 07:57 • Laatste update: 08:07

Kees Kist niet bepaald te spreken over de 5-3-2-formatie waarin bondscoach Frank de Boer Oranje in het veld bracht in de oefeninterland tegen Schotland (2-2). De 21-voudig Oranje-international, voormalig speler van onder meer sc Heerenveen, AZ en Paris Saint-Germain, spreekt tegenover De Telegraaf van ‘de totale verkrachting van het Nederlandse voetbal’. Kist stelt dat De Boer op dit moment ‘rommelig’ en ‘onrustig’ overkomt.

“Het is de totale verkrachting van het Nederlandse voetbal. Ik heb negentig minuten lang heel boos voor de tv gezeten. Dit is zo Nederland niet eigen. Wij voetballen al decennia vanuit een stijl waarbij we dominant willen zijn in het veld. Dat is altijd zo geweest. We zijn een voetballand dat open speelt, dat druk zet en daardoor vaak domineert. Daar houden alle tegenstanders rekening mee”, geeft Kist te kennen. Hij vraagt zich af waar Oranje mee bezig was, daar met vijf verdedigers tegen een gehavend Schotland twee tegendoelpunten werden geïncasseerd.

“Hoe kunnen er met vijf verdedigers nog zulke gaten vallen? Ik snap dat je als coach iets wil uitproberen, maar dit systeem is voor landen als Italië of andere defensief ingestelde landen. Die verdedigen al zo sinds de Tweede Wereldoorlog. Ga gewoon lekker terug naar 4-3-3, drukzetten en de tegenstander vastzetten op hun eigen helft. Daar zijn we veel beter in”, concludeert de oud-spits. Memphis Depay en Jurriën Timber vielen hem positief op, terwijl Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Denzel Dumfries in zijn ogen minder goed uit de verf kwamen.

Kist constateert dat De Boer momenteel ‘rommelig’ is. “Dat is de beste omschrijving. Vorige week dat gedoe op de persconferentie. Hij komt onrustig over. Dat kan ook met zijn twijfels over het systeem te maken hebben. Gaat dit wel goed? Ik zou voor vastigheid kiezen. Frank moet zeggen: ’Leuk al die discussies eromheen, alleen ik ga wel zó spelen. Ik heb met niemand wat te maken, ik pak die 4-3-3 terug’. Dan zal je zien dat het beter gaat.”