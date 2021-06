Sergiño Dest krijgt lachers op de hand in gewonnen duel met Honduras

Vrijdag, 4 juni 2021 om 07:22 • Chris Meijer • Laatste update: 07:39

De Verenigde Staten en Mexico staan in de nacht van zondag op maandag tegenover elkaar in de finale van de Nations League van de CONCACAF, de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. De Amerikanen wonnen met 0-1 van Honduras, door een doelpunt van invaller Theoson Siebatcheu kort voor het einde. Mexico had nog meer moeite in de halve finale, daar Costa Rica pas na strafschoppen verslagen werd.

Honduras - Verenigde Staten 0-1

Sergiño Dest speelde bij de Verenigde Staten negentig minuten mee en kreeg tijdens een moment in de vijftigste minuut de lachers op zijn hand. De vleugelverdediger leek zich net op tijd te bedenken dat hij moest stappen om de aanvallers van Honduras buitenspel te zetten. Dest bleef lichtelijk voorovergebogen staan, een moment dat op social media veelvuldig gedeeld wordt. Overigens mocht de Verenigde Staten op dat moment van geluk spreken dat het niet al 0-1 stond, want na een klein halfuur haalde Josh Sargent een inzet van Alberth Elis van de lijn.

Uiteindelijk kwam de beslissing in het Empower Field at Mile High van Denver pas in minuut 89. Een pass van John Brooks bereikte Weston McKennie in het strafschopgebied. De middenvelder van Juventus kopte de bal door richting de doelmond, waar Brenden Aaronson het leer liet lopen. Mede daardoor kon Theoson Siebatcheu - die afgelopen seizoen door Stade Rennes verhuurd werd aan Young Boys en komende zomer definitief overgenomen wordt door de Zwitserse kampioen - al vallend tegen de touwen koppen.

Mexico - Costa Rica 0-0 (5-4 na strafschoppen)

De beslissing in het duel tussen Mexico - dat aantrad met Edson Álvarez, Hirving Lozano en Andrés Guardado in de basiself - en Costa Rica viel uiteindelijk pas na het nemen van strafschoppen. Carlos Uriel Antuna, voormalig speler van FC Groningen, miste de eerste strafschop. Maar doordat Óscar Duarte en Allan Cruz faalden namens Costa Rica en de overige Mexicaanse penalty’s tegen de touwen gingen, trok El Tri aan het langste eind. Zodoende staan Mexico en de Verenigde Staten tegenover elkaar in de eerste finale van de Nations League van de CONCACAF.