Messi scoort en ziet vrije trap geweldig gered worden; Godin tweet: ‘Schande’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 07:05 • Chris Meijer • Laatste update: 07:35

Argentinië heeft de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar vervolgd met een 1-1 gelijkspel tegen Chili. Lionel Messi opende vanaf de strafschopstip de score, waarna Alexis Sánchez gelijkmaakte en het aan doelman Claudio Bravo te danken was dat er in deze stand geen verandering meer kwam. Uruguay bleef, mede dankzij een controversiële ingreep van de VAR, steken op een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay, terwijl Colombia met 0-3 won van Peru.

Argentinië - Chili 1-1

De spelers van Argentinië - waar Nicolás Tagliafico negentig minuten meedeed en Lisandro Martínez als invaller in het veld kwam - brachten op het shirt een eerbetoon aan de in november overleden Diego Maradona. Het duel met Chili was de eerste interland sinds zijn overlijden. Dat Argentinië na 24 minuten spelen op voorsprong kwam, was mede te danken aan de VAR. Scheidsrechter Jesus Valenzuela werd naar het scherm geroepen vanwege een overtreding van Guillermo Maripán op Lautaro Martínez. Lionel Messi schoot vervolgens vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen in het Estadio Único de Santiago del Estero.

El mejor jugador del mundo frente al mejor arquero del mundo... Tiro perfecto , Atajada perfecta ... Señoras y Señores con ustedes, Lionel Messi y Claudio Bravo.. ?????????????? pic.twitter.com/3XWHPPf1vK — ???? ???? (@krv3283) June 4, 2021

Nog voor rust kwam Chili via Sánchez op gelijke hoogte. De aanvaller van Internazionale tikte in de doelmond de bal binnen, na het terugleggen van Gary Medel. Dat er vervolgens geen doelpunten meer vielen, was voornamelijk te danken aan de Chileense doelman Claudio Bravo. De sluitpost van Real Betis verrichte zes reddingen: voorlopig het hoogste aantal in één wedstrijd in de huidige Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus. De meeste indruk maakte Bravo met een ingreep in de blessuretijd van de eerste helft, toen hij een haast perfecte vrije trap van Messi uit de linkerkruising tikte.

Uruguay - Paraguay 0-0

Mét Luis Suárez in de basiself wist Uruguay niet verder te komen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Paraguay. Er werd wel een keer gescoord in het Estadio Centenario van Montevideo, maar door die treffer ging dankzij een VAR-ingreep een streep. Een gekraakt schot van Luis Suárez belandde voor de voeten van Matías Viña, die de bal teruglegde op Jonathan Rodríguez. De spits van Cruz Azul schoot nu het leer tegen de touwen, waarop de grensrechter zijn vlag in de lucht stak omdat er eerder in de aanval sprake was van buitenspel. De VAR besloot niet in te grijpen en omdat Uruguay in het restant van het duel weinig creëerde, bleef het bij 0-0. “Schande”, tweette Diego Godin na afloop bij een video van het afgekeurde doelpunt.

Peru - Colombia 0-3

Colombia had geen kind aan Peru, voorlopig met één punt de hekkensluiter van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus. De bezoekers namen in het Estadio Nacional van Lima binnen het tijdsbestek van vijftien minuten afstand van Peru. Met veertig minuten op de klok opende Yerry Mina de score. Vervolgens werd Miguel Trauco met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd, waardoor Colombia met een man meer makkelijk afstand kon nemen van Peru. Door treffers van Mateus Uribe en Luis Fernando Díaz voerde Colombia in de eerste tien minuten na rust de score op tot 0-3. Nadat de Colombiaanse invaller Daniel Muñoz eveneens met een rode kaart van het veld werd gestuurd, waren er weinig hoogtepunten meer in het laatste halfuur.