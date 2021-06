Sven Botman volledig door het slijk gehaald: ‘Draaicirkel van een vrachtwagen’

Donderdag, 3 juni 2021 om 23:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:50

Sven Botman heeft bepaald geen indruk gemaakt tijdens de halve finale op het EK Onder-21. De centrale verdediger was in het duel van Jong Oranje met Jong Duitsland (1-2) direct betrokken bij twee tegendoelpunten. Ibrahim Afellay en Theo Janssen vonden de stopper van Lille OSC zelfs zó slecht spelen, dat ze hem al na een half uur spelen gewisseld zouden hebben.

“Als je dan op Botman let: hij staat gewoon bij zijn man en er is niks aan de hand, maar vervolgens besluit hij ineens om ‘de as te gaan dekken’”, begint Janssen in de studio van de NOS. “Waarom hij dat doet?”, vraagt Afellay zich af. “Hij kiest voor veiligheid. Hij weet dat op snelheid geklopt gaat worden als hij grote ruimtes moet gaan dekken. En je ziet ook, zoals Theo perfect aangeeft, gaat hij bij de tweede goal ook de fout in. Hij heeft een draaicirkel van een vrachtwagen en dat wordt volkomen duidelijk bij het tweede doelpunt.”



29 seconden gespeeld in Hongarije en de bal ligt er al in. 1-0 voor Jong Duitsland, de doelpuntenmaker is Wirtz. Nog geen Nederlander had de bal aangeraakt...#NedGer pic.twitter.com/8EmHib5tqn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2021

“Het gaat erom hoe je als verdediging staat”, voegt Janssen eraan toe. “Malacia staat aan de verkeerde kant te dekken, waarna Botman denkt te gaan helpen. Dus dan geeft hij Malacia rugdekking, waardoor de spits van Duitsland (Florian Wirtz, red.) helemaal vrij komt te staan. Daarna kan hij zich nog herstellen en is het een kwestie van terugkomen en voor je houden, maar dan doet hij ook weer niks. Die spits wordt aangespeeld, Botman laat zich makkelijk uitspelen en dan wordt die bal binnengeschoten.”

“Maar dan is er nog een momentje waarvan je denkt: ongelooflijk dat dat kan. Bij een simpele lange bal stond hij helemaal aan de verkeerde kant te dekken”, refereert Janssen aan een moment na een half uur spelen dat Botman op snelheid en duelkracht geklopt wordt door Wirtz. Ook Afellay was erg verbaasd over de wijze waarop Botman acteerde. “Zo’n grote jongen die op die op deze manier wordt weggezet... dat kán toch niet? Hij speelt bij de kampioen van Frankrijk. Ik zou hem na een half uur gewisseld hebben. Natuurlijk, want hij is betrokken bij twee doelpunten en er ontstaat een grote kans door hem. Je staat met 2-0 achter en je moet hem er gewoon uithalen”, oordeelt Afellay keihard. Uiteindelijk werd Botman na 77 speelminuten naar de kant gehaald ten faveure van Devyne Rensch.



En dat is 2-0! Er zijn slechts acht minuten gespeeld, en Oranje heeft al heel wat goed te maken. Wederom scoort supertalent Wirtz.#NedGer pic.twitter.com/LYd79IaObG — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2021

Na afloop reageerde een zeer aangeslagen Botman zelf voor de camera op het defensieve falen van Jong Oranje. “Ze kwamen met de buitenspelers naar binnen, waardoor ons centrum eigenlijk tegen drie man kwam te spelen. En zij speelden het goed uit. Of ik het lastig had? Ja wat ik zeg: we kwamen vaak in een ondertalsituatie terecht. Dat was erg lastig. We hadden niet het gevoel dat we na die twee tegengoals een verloren wedstrijd speelden, maar het was geen lekker begin. Ze stonden goed georganiseerd en het was moeilijk om erdoorheen te komen. De teleurstelling is groot", besluit Botman.

Janssen is van mening dat het een belangrijke les was voor de verdediger, die 'moet leren om de leiding te nemen'. "Dan moet je de boel organiseren als centrale verdediger en zorgen dat de back meer naar binnen komt, zodat je niet in die ondertalsituatie komt. Als jij de hele tijd aangeeft dat je mensen tekort komt, dan moet je gaan organiseren. Dus dat is dan ook een zwakte van hem. Uiteindelijk is het wel een hele jonge speler en is hij kampioen geworden. Bij Lille neemt de andere centrale verdediger van bijna 38 (José Fonte, red.) op sleeptouw, maar hier moet hij zelf leiding geven. En dat is een heel groot verschil", aldus Janssen.