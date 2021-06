Jong Oranje strandt in halve finales na desastreus begin

Donderdag, 3 juni 2021 om 22:50 • Daniel Cabot Kerkdijk

Jong Oranje is donderdagavond in de halve finales van het EK Onder-21 gestrand. Het team van bondscoach Erwin van de Looi ging in de MOL Aréna Sóstó in Szekesfehervar met 1-2 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland. Florian Wirtz maakte na slechts 29 seconden al de openingstreffer en nam in de achtste minuut ook de tweede treffer voor zijn rekening. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz speelt komende zondag in de finale tegen Jong Portugal, dat titelverdediger Jong Spanje dankzij een 0-1 zege elimineerde.

Jong Oranje liep in de eerste 45 minuten constant achter de feiten aan en wist behalve een schot van Justin Kluivert, na een uitstekende actie van Calvin Stengs, geen uitgespeelde kansen te creëren. Nog voordat een speler van Jong Oranje überhaupt de bal had geraakt, lag deze reeds achter Justin Bijlow. Florian Wirtz werd door Lukas Nmecha vanaf links vrij voor het doel gezet en werkte de bal achter de mistastende doelman van Feyenoord. Op het scorebord stond nog geen halve minuut.

29 seconden gespeeld in Hongarije en de bal ligt er al in. 1-0 voor Jong Duitsland, de doelpuntenmaker is Wirtz. Nog geen Nederlander had de bal aangeraakt...#NedGer pic.twitter.com/8EmHib5tqn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2021

De eindstrijd in Ljubljana verdween na acht minuten vrijwel definitief aan de horizon toen Wirtz voor een tweede keer toesloeg. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot het achttienjarige talent de bal in de uiterste hoek langs Bijlow: 0-2. Jong Duitsland had veel meer diepte in het spel en dat leverde veel gevaarlijke momenten op. Zo knalde Mërgim Berisha de bal uit een vrije trap buiten het bereik van Bijlow op de binnenkant van de paal en de doelman lette goed op bij pogingen van opnieuw Wirtz en Nmecha.

Na rust maakte Abdou Harroui, die geel had gepakt, plaats voor Azor Matusiwa. Jong Oranje zette in de openingsfase wat meer druk op de Duitse defensie, maar de ploeg van Kuntz bleef relatief eenvoudig overeind en raakte binnen een minuut zelfs tweemaal de paal. Het was wederom Berisha die de pechvogel was en zodoende een hattrick op dat gebied completeerde. De tweede wissel bij Jong Oranje was opvallend, een aanvaller voor een aanvaller. Stengs ging naar de kant en werd vervangen door Javairo Dilrosun.

Jong Oranje doet wat terug. Tegen de verhoudingen in scoort Perr Schuurs de 2-1.. Wat kan Oranje de laatste twintig minuten nog tegen Jong Duitsland?#NedGer pic.twitter.com/rHZFGU5iDV — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2021

De aansluitingstreffer vanuit het niets was een welkome opsteker voor Jong Oranje. Perr Schuurs schoot de bal uit een vrije trap van Ferdi Kadioglu bij de tweede paal onder doelman Finn Dahmen door, die daarbij geen al te beste indruk maakte: 1-2. Het was echter niet een voorbode voor de gelijkmaker. Damen redde negen minuten voor tijd goed toen Myron Boadu de bal bijna kon binnentikken en enkele minuten later vond de aanvaller het doel, maar wel in buitenspelpositie. In de vier minuten extra tijd kon Jong Oranje geen mirakel zoals in de kwartfinales tegen Jong Frankrijk bewerkstelligen.