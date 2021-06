Gehavend België overtuigt niet in eerste oefeninterland richting EK

Donderdag, 3 juni 2021 om 22:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:59

België is in de eerste oefeninterland richting het EK niet verder gekomen dan een remise. Het team van bondscoach Roberto Martínez kwam in het Koning Boudewijnstadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Griekenland van bondscoach John van ‘t Schip. De Rode Duivels oefenen komende zondag nog tegen verliezend WK-finalist Kroatië.

België ging dankzij een doelpunt in de twintigste minuut met een krappe voorsprong de rust in. Thorgan Hazard onderschepte een bal van Griekenland net over de middenlijn, ging in het zestienmetergebied een combinatie met Yannick Ferreira Carrasco aan en schoot vervolgens de openingstreffer binnen. Hazard had na 37 minuten ook de 2-0 op zijn schoen, maar na voorbereidend werk van Jérémy Doku trof hij de paal.

Griekenland, dat zich niet voor het EK wist te plaatsen, poetste de achterstand na 66 minuten weg. Een kopbal van Kyriakos Papadopoulos ging nog tegen de paal, maar in de rebound werkte Georgios Tzavellas de bal alsnog achter Simon Mignolet. Het was het hoogtepunt van een bijzonder gezapige tweede helft, waarin liefst twaalf keer werd gewisseld.

Martínez kon tegen Griekenland niet beschikken over Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel. Zij waren allemaal (licht) geblesseerd. De Bruyne wacht nog een race tegen de klok voor het EK nadat hij in de Champions League-finale van Manchester City tegen Chelsea zijn neus en oogkas brak.

België start het EK op zaterdag 12 juni tegen Rusland en speelt vijf dagen later tegen Denemarken. De ploeg van Martinez sluit de groepsfase af tegen Finland.