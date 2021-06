EK-opponent van Oranje tankt zelfvertrouwen en houdt de nul

Donderdag, 3 juni 2021 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Oekraïne heeft donderdagavond een zakelijke oefenzege geboekt. In de Dnipro-Arena was de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko te sterk voor Noord-Ierland: 1-0. Een vroege treffer van Oleksandr Zubkov volstond om de overwinning over de streep te trekken. Komende maandag werkt Oekraïne de laatste vriendschappelijke wedstrijd af in aanloop naar het EK, wanneer Cyprus op bezoek komt.

Blikvanger Ruslan Malinovskyi van Atalanta, die in de Champions League nog tweemaal uitkwam tegen Ajax, kreeg een basisplek van Shevchenko. Vanaf het eerste fluitsignaal ging het thuisland nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut sorteerden de aanvallende intenties het gewenste effect.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mykola Shaparenko trapte een hoekschop vanaf de linkerkant, maar gaf te veel vaart mee aan de bal. Aan de rechterkant van het zestienmetergebied kon Illia Zabarnyi echter nog oppikken en de bal terugleggen op Oleksandr Karavaev, die met een perfecte voorzet Zubkov in de gelegenheid bracht om bij de tweede paal binnen te knikken: 1-0. De ploeg van Shevchenko bleef domineren, maar de score werd in het restant van de wedstrijd niet verder uitgebouwd. Diep in blessuretijd werd nog wel een treffer van Artem Besyedin afgekeurd wegens buitenspel.

Oekraïne kan meteen aan de bak in de poulefase op het EK, want op 13 juni is Oranje de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later, op 17 juni, wacht de confrontatie met EK-debutant Noord-Macedonië in Boekarest. Oostenrijk is op 21 juni in Boekarest de laatste test voor de formatie van Shevchenko in de groepsfase.