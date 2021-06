Afellay: ‘Als ie echt een toptalent was geweest, had-ie nu wel bij Ajax gezeten’

Donderdag, 3 juni 2021 om 21:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:20

Calvin Stengs komt snelheid tekort om bij een topclub te kunnen spelen, zo concluderen Ibrahim Afellay en Theo Janssen. In de studio van de NOS in aanloop naar het duel tussen Jong Oranje en Jong Duitsland op het EK onder-21 kwam de aanvaller van AZ onder meer ter sprake vanwege zijn ‘matige optreden’ tegen Jong Frankrijk en zijn ‘wisselvallige seizoen in de Eredivisie’. “Als ie echt een toptalent was geweest, had-ie nu wel bij Ajax gezeten”, oppert Afellay.

“Ik vond hem tegen Jong Frankrijk niet goed spelen”, haakte Afellay in toen de naam van Stengs viel. “Zulke spelers hebben natuurlijk altijd wel hun momenten in de wedstrijd, maar hij moet echt veel constanter aan de bal zijn. Dit is gewoon hét moment om zijn stempel te drukken op Jong Oranje, zodat hij uiteindelijk een grote stap kan gaan maken. Hij moet zeker in dit soort wedstrijden het team bij de hand nemen en wat extra’s brengen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Theo Janssen was het volkomen eens met zijn collega-analyticus en vindt vooral het gebrek aan handelingssnelheid bij Stengs een probleem. “Zijn kwaliteiten liggen rond de zestien meter. Het is speler die een steekpass heeft, maar ook een goed schot in de benen heeft. Maar zodra hij gaat lopen op het middenveld, dan blijft hij vaak te lang doorlopen en vertraagt hij het spel. Hij moet echt veel sneller gaan spelen: aannemen en doorspelen. Als hij dat in zijn spel gaat krijgen, dan gaat hij echt wel beter worden dan hij nu is.”

“Bij hem hangt het er ook heel erg vanaf in welke competitie hij speelt”, vervolgde Janssen. “Hij kan goed voetballen, maar hij heeft niet de absolute snelheid om bij een topclub ergens aan de zijkant te spelen. Ook als ‘nummer tien’ vind ik hem niet goed genoeg. Daarvoor heeft hij namelijk ook nog te veel beperkingen, aangezien hij nog niet goed genoeg opendraait en om zich heen kijkt. Hij loopt zich te vaak vast. Bij een club in de Spaanse competitie zou hij wel aan de zijkant kunnen staan, omdat er daar meer gevoetbald wordt en er minder op duels gespeeld wordt. Het is op basis van zijn statistieken natuurlijk terecht dat hij niet bij ‘het grote Oranje’ zit”, besloot de voormalig middenvelder.

“Het is een van zijn kwaliteiten om mensen, zoals Myron Boadu bij AZ, weg te sturen met een steekbal, maar zodra hij gaat lopen gaat het vaak verkeerd”, voegde Afellay eraan toe. “Hij heeft niet de snelheid om zichzelf langs een tegenstander te lanceren. Maar als zijn aanname goed is, dan heeft hij zeker het vermogen om spelers weg te steken. Dat kon je zien bij de laatste goal van Jong Oranje tegen Frankrijk. Of de grote clubs bij hem weg blijven door zijn mindere punten? Nou kijk, als je 23 jaar bent en je speelt nog steeds bij AZ, dat zegt vaak wel genoeg vind ik. Als hij echt een toptalent was geweest, dan had hij wel bij Ajax gespeeld denk ik”, aldus Afellay.