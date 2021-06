Burak Yilmaz wijst Turkije de weg in laatste oefeninterland voor EK

Donderdag, 3 juni 2021 om 20:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:21

Turkije heeft de derde en laatste oefeninterland richting het naderende EK gewonnen. Het team van bondscoach Senol Günes was donderdagavond in Paderborn met 2-0 te sterk voor Moldavië. De Turken, die over acht dagen tegen Italië in het Stadio Olimpico het EK openen, oefenden de voorbije dagen al tegen Azerbeidzjan (2-1) en Guinee (0-0).

De doelpunten op Duitse bodem vielen in het laatste half uur van de wedstrijd. De 1-0 was van prachtige kwaliteit: na een ingenieuze hakbal van Hakan Çalhanoglu kwam Burak Yilmaz vrij voor het doel te staan en passeerde hij doelman Dumitru Celeadnic koelbloedig van dichtbij. De aanvaller was in de interlandperiode in maart al goed voor vier treffers in drie interlands, waaronder een hattrick in de 4-2 zege op Nederland.

Turkije kwam een kwartier voor tijd op 2-0. Na een verre uittrap van doelman Ugurcan Çakir controleerde Cengiz Ünder goed de bal, liet hij zich in het strafschopgebied niet door Maxim Potirniche van de bal zetten en schoof hij de bal laag in de linkerhoek. Orkun Kökcü kwam na 68 minuten binnen de lijnen voor Yusuf Yazici; Halil Dervisoglu kwam niet van de bank af.

Turkije staat in de openingswedstrijd van het EK, op vrijdag 11 juni, tegenover Italië. Vijf dagen later is Wales de tweede tegenstander en op 20 juni is Zwitserland de derde en laatste opponent in de groepsfase. De laatste twee duels worden in het Olympisch stadion in Baku gespeeld.