Jong Oranje weet tegenstander in mogelijke finale op EK Onder-21

Donderdag, 3 juni 2021 om 19:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:14

Jong Portugal heeft zich donderdagavond voor de finale van het EK Onder-21 geplaatst. Een enkel doelpunt van Fábio Vieira gaf de doorslag in de halve finale tegen regerend Europees kampioen Spanje: 0-1. Jong Portugal speelt zodoende komende zondag de finale tegen Jong Oranje of Jong Duitsland, die later vanavond tegenover elkaar staan.

In de eerste 45 minuten in het Sloveense Maribor waren Spanje en Portugal aan elkaar gewaagd. De ploeg van Luis de la Fuente begon niet goed aan de krachtmeting, maar begon beter te spelen naarmate de eerste helft vorderde. De grootste kans voor la Rojita vond echter vlak na rust plaats: een heerlijk schot van aanvoerder Marc Cucurella eindigde op de paal.

Jong Portugal staat met anderhalf been in de EK-finale, dankzij deze gelukkige treffer. Cuenca werkt een voorzet van Fábio Vieira in eigen doel: 0-1. #spapor pic.twitter.com/K1cdZew3HY — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2021

Spanje startte furieus aan de tweede helft, zo werd al snel duidelijk. Doelman Diogo Costa werd meermaals aan het werk gezet. Jong Portugal bleef echter met hangen en wurgen overeind en sloeg zelf elf minuten voor tijd toe. Vieira ontving de bal van Vitinha en wilde de bal richting Jota sturen, maar Jorge Cuenca werkte de bal vervolgens fraai en ongelukkig achter zijn eigen doelman.

Jong Portugal is geen onbekende ploeg voor het Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi. Beide landen waren in de kwalificatiereeks voor het EK aan elkaar gekoppeld. Nederland won toen thuis met 4-2, maar slikte in Portimão met 2-1 de enige nederlaag.

Jong Portugal sloot de groepsfase af met zeges op Kroatie (1-0), Engeland (0-2) en Zwitserland (0-3). In de kwartfinales kreeg het team van Rui Jorge de eerste tegengoals om de oren: 3-3 in de reguliere speeltijd tegen de leeftijdsgenoten van Italië. In de verlenging trokken de Portugezen aan het langste eind: 5-3.