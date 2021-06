RKC Waalwijk wil opvolger van Fred Grim in Eredivisie losweken

Donderdag, 3 juni 2021 om 18:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:08

RKC Waalwijk wil Joseph Oosting als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt het Brabants Dagblad donderdagavond. De club uit Waalwijk is op zoek naar een opvolger voor de naar Willem II vertrokken Fred Grim en is volgens het regionale dagblad uitgekomen bij de assistent-trainer van Vitesse. Het contract van de 49-jarige Oosting, die ook aan De Graafschap werd gelinkt, met Vitesse loopt nog een jaar door.

De interesse van RKC in Oosting heeft ook een logische achtergrond. Mohammed Allach was eerder technisch directeur van Vitesse en kent Oosting uit hun gezamenlijke periode. De technisch directeur van RKC voelt veel voor een hereniging. Oosting heeft dit voorjaar de cursus coach betaald voetbal afgerond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oosting was in 2019/20 een maand als interim-trainer succesvol bij de Arnhemse club, na het vertrek van Leonid Slutsky. In de voorbije voetbaljaargang maakte de voormalig voetballer van FC Emmen en BV Veendam deel uit van de staf van Thomas Letsch. Daarvoor werkte hij eerder bij FC Emmen en HHC Hardenberg en in de opleiding van Vitesse.

Onder leiding van Oosting veroverde de Onder-19 van Vitesse de nationale beker en met Jong Vitesse werd hij zelfs kampioen. RKC verzekerde zich in de slotfase van het voorbije seizoen van lijfsbehoud in de Eredivisie. Het team van Grim eindigde uiteindelijk als vijftiende.