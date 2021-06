Supporters starten campagne om Klaas-Jan Huntelaar terug te halen

Donderdag, 3 juni 2021 om 18:34 • Daniel Cabot Kerkdijk

Fans van De Graafschap hopen Klaas-Jan Huntelaar na achttien jaar definitief terug naar Doetinchem te halen. Supportersgroep Oldies DTC is begonnen met een campagne om de aanvaller ertoe te verleiden een contract te tekenen met de Superboeren. Donderdag werd bekend dat de 37-jarige aanvaller vertrekt bij Schalke 04, de club waar hij in januari terugkeerde en waarmee hij geen lijfsbehoud in de Bundesliga kon afdwingen.

“Beste Klaas Jan Huntelaar, we komen je halen!”, zo schrijft Oldies DTC in een publicatie, die op het moment van schrijven honderden keren is geliked en gedeeld. “Wat zijn we altijd trots op je geweest. Op afstand. Velen van ons waren erbij toen jouw carrière op de Vijverberg een valse start had. Je werd helemaal verkeerd gebruikt. Wij zagen en wisten vanuit de jeugd: die moet je voor de goal krijgen, dan scoort hij altijd… En dat heb je gedaan. Je scoorde overal. En welke shirt je ook droeg, bij ieder doelpunt gingen er in de Achterhoek gebalde vuistjes de lucht in.”

“Zelfs toen je met Ajax kampioen werd onder het toeziend oog van twaalfduizend Achterhoekers, bleef iedereen zitten. Een beetje om voor de kampioen te applaudisseren (want zo zijn wij), maar vooral om te wachten op die ene naam: Klaas-Jan Huntelaar!!! Het was onze enige kans om jou te laten zien hoe apetrots wij zijn op de trots uut Hummel.” Oldies STC vindt het onbegrijpelijk dat Schalke besloten heeft het contract van Huntelaar niet verlengen en gunt de veteraan nog een laatste seizoen in de regio waar hij opgroeide. “We hebben een gouden carrière gewacht om onze trots naar jou te kunnen laten zien. Om jou met twaalfduizend mannen en vrouwen op De Vijverberg, en ver daarbuiten, niet alleen thuus te laten kommen, maar ook om je toe te zingen.”

“Uit respect voor je carrière, maar ook omdat je in al die shirts altijd eentje van ons bleef", zeggen de supporters hoopvol. Huntelaar kwam op elfjarige leeftijd terecht in de jeugdacademie van De Graafschap. Na zes jaar vertrok hij naar PSV, maar in 2003 keerde hij terug op huurbasis. Huntelaar kwam in zijn tweede periode bij Schalke tot twee doelpunten in negen Bundesliga-wedstrijden. Zijn bijdrage was echter niet voldoende om de club uit Gelsenkirchen te behouden voor het hoogste niveau.

Huntelaar verlaat de degradant met in totaal 128 doelpunten in 249 wedstrijden achter zijn naam. De grote vraag is of Huntelaar nog veel voelt voor nog een seizoen betaald voetbal en of hij een seizoen op het tweede niveau wil spelen. De Graafschap greep vorige maand via de reguliere competitie naast promotie naar de Eredivisie en daarna ging het in de Keuken Kampioen Play-offs ook mis. Trainer Mike Snoei moest dat bekopen met ontslag.