Dit zijn de elf van Jong Oranje in de halve finale van het EK Onder-21

Donderdag, 3 juni 2021 om 19:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

Jong Oranje gaat het donderdagavond tegen Jong Duitsland met dezelfde elf doen waarmee topfavoriet Jong Frankrijk maandagavond in de kwartfinales werd verslagen (2-1). De wedstrijd begint om 21.00 uur in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen Jong Spanje of Jong Portugal, die donderdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan.

Perr Schuurs en Tyrell Malacia hielden lichte blessures over aan het duel met de Fransen, maar zijn tijdig hersteld. Schuurs vormt samen met Sven Botman het centrum van de defensie. Naast Malacia is Jordan Teze op rechts de andere vleugelverdediger. Justin Bijlow staat op doel. Abdou Harroui en Ferdi Kadioglu moeten op het middenveld voor de controle zorgen. Kort daarvoor spelen aanvoerder Dani de Wit en Calvin Stengs. Myron Boadu en Justin Kluivert zijn de twee spitsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is de tweede keer dit EK dat Jong Oranje de Duitsers treft. In de groepsfase werd het in het Hongaarse Szekesfehervar 1-1. In die wedstrijd sprong vooral de gigantische blunder van Finn Dahmen erbovenuit. De reservekeeper van FSV Mainz taxeerde vlak na rust een terugspeelbal helemaal verkeerd, waardoor Kluivert eenvoudig kon scoren. Zes minuten voor tijd kon Lukas Nmecha de gelijkmaker binnen tikken.

Jong Duitsland keek in de kwartfinales tegen de leeftijdsgenoten van Denemarken tot aan de 88ste minuut tegen een 1-0 achterstand aan, maar na een voltreffer van Lukas Nmecha moest er toch nog een verlenging aan te pas komen. Daarin waren Jonathan Burkhardt en Victor Nelsson trefzeker: 2-2. In de noodzakelijke strafschoppenreeks bleek Jong Duitsland de koelste na zeven penalty's.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; De Wit, Harroui; Kadioglu, Stengs; Boadu, Kluivert.

Opstelling Jong Duitsland: Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Maier; Wirtz, Özcan, Berisha; Nmecha.