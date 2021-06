Wenger schrijft favoriet af voor EK-winst: ‘Ik heb er weinig vertrouwen in’

Donderdag, 3 juni 2021 om 18:05 • Jeroen van Poppel

Arsène Wenger denkt dat niet dat Duitsland hoge ogen kan gooien op het Europees kampioenschap. De voormalig manager van Arsenal voert daarbij als argument aan dat Joachim Löw na het toernooi stopt als bondscoach van die Mannschaft. "Ik heb nog nooit een team goed zien presteren wetende dat de trainer er na het toernooi niet meer zal zijn", aldus Wenger in gesprek met beIN Sports.

Duitsland is bij de bookmakers favoriet voor winst van het EK achter Frankrijk, Engeland en België. "Maar ik heb helaas weinig vertrouwen in Duitsland", zegt Wenger. "Ik ben opgegroeid aan de grens met Duitsland (in Straatsburg, red.). Ik heb het gevoel dat ze stabiliteit zijn verloren. Om succesvol te zijn moet je in je team een combinatie van honger, geloof, agressie en vechtlust hebben. Ik denk dat in Duitsland het geloof weg is."

En dan is er ook nog het aanstaande afscheid van Löw. "Hij heeft het fantastisch gedaan voor Duitsland", stelt Wenger voorop. "Maar om eerlijk te zijn verliest een manager kracht, als de spelers weten dat hij weggaat. Dat werkt psychologisch door op de spelers, die weten dat ze je eigenlijk niet meer nodig hebben. Met selecties die tegenwoordig zo groot zijn, is het erg moeilijk om eenheid en solidariteit binnen je groep te creëren."

"En dan is het vertrouwen al niet zo groot bij Duitsland. Ze zijn een aantal keren verslagen", doelt Wenger onder meer op de pijnlijke nederlagen tegen Spanje (6-0) en Noord-Macedonië (1-2). Op het EK zit Duitsland in de groep des doods met Frankrijk, Portugal en Hongarije. Na het toernooi neemt Hansi Flick de taken van Löw over als bondscoach, zo werd eerder al bekend.