Vader Agüero trekt emoties Guardiola in twijfel: ‘Hij mocht hem nooit’

Donderdag, 3 juni 2021 om 16:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:48

Leonel del Castillo heeft zijn vraagtekens gezet bij de tranen die Josep Guardiola toonde toen hij zijn dankwoord uitsprak richting Sergio Agüero. De vader van de transfervrij naar Barcelona vertrokken aanvaller beschuldigt Guardiola van het faken van zijn emoties en zegt het jammer te vinden dat de manager van Manchester City de show probeerde te stelen na afloop van het duel met Everton (5-0 winst). Terwijl Guardiola zijn emoties de vrije loop liet voor de camera's van Sky Sports, zei hij onder meer dat Agüero 'onvervangbaar' is.

Beelden van het interview gingen de hele wereld over. Guardiola kreeg een brok in zijn keel en kwam op een gegeven moment niet meer uit zijn woorden. En toch viel het dankwoord van de manager niet bij iedereen in goede aarde. "Ik geloof zijn tranen niet", vertelt Del Castillo in gesprek met TyC Sports. "Voor mijn gevoel heeft hij Kun nooit gemogen. Hij wil altijd de belangrijkste man zijn op het veld in plaats van zijn spelers. Ik heb twijfels bij zijn geloofwaardigheid. Hij wil de hoofdrolspeler zijn, dat is bij alle teams zo geweest waar hij trainer was."

Agüero luisterde zijn laatste Premier League-wedstrijd voor Manchester City op met twee doelpunten en voerde zijn totaal daarmee op tot 184 Premier League-goals voor City, waarmee hij Wayne Rooney (183 voor Manchester United) voorbij ging als de speler met het meeste aantal doelpunten in de Premier League voor één club. "Er is altijd wat te doen met Guardiola", gaat Del Castillo verder. "Laat ik vooropstellen dat hij een geweldige coach is, maar hij kan van de ene op de andere dag omslaan. Je weet bij hem nooit of je verzekerd bent van een basisplaats, dat kan elke dag veranderen. Agüero had de kans om bij City te blijven, maar dat was op deze manier onmogelijk."

Eind vorige week liet de boer van Agüero, Mauricio del Castillo, zich ook al kritisch uit over Guardiola. "Guardiola heeft nooit van mijn broer gehouden sinds wij naar Manchester vertrokken", schreef hij op Twitter, om het bericht niet veel later weer offline te halen. "Ik ben blij dat mensen het hebben kunnen lezen. Als mensen willen dat ik het opnieuw plaats, zal ik dat doen." De kritiek op Guardiola volgde na de verloren Champions League-finale tegen Chelsea (1-0), waarin Agüero een kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam voor Raheem Sterling.

Volgens Del Castillo senior was het zeker geen uitgemaakte zaak dat Agüero naar Barcelona zou gaan en was er voldoende belangstelling om de aanvalsleider in Engeland te houden. Desondanks koos de 97-voudig Argentijns international voor een transfer naar Barcelona, onder meer in de hoop om komend seizoen samen te kunnen spelen met zijn landgenoot Lionel Messi. "Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea waren tot het laatste moment in hem geïnteresseerd", aldus Del Castillo. "Wij waren ervan overtuigd dat hij naar Italië zou gaan als hij niet in Engeland bleef, maar het is dus anders gelopen."