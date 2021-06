Wesley Sneijder ondertekent televisiecontract en begint als analist

Donderdag, 3 juni 2021 om 15:52 • Jeroen van Poppel

Wesley Sneijder gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als analist voor RTL, zo maakt de televisiezender donderdag wereldkundig. De 134-voudig Oranje-international gaat op RTL 7 wedstrijden uit de Champions League analyseren aan de zijde van presentator Humberto Tan.

"Ik heb als speler vaak genoeg aan de aftrap gestaan van een Champions League-wedstrijd en elke keer heeft het iets magisch", zegt Sneijder in het persbericht dat RTL laat uitgaan. "De sfeer in het stadion, de spanning als je het veld op loopt, het was elke keer kippenvel... Daarom kijk ik er ook naar uit om deze topaffiches te analyseren." Sneijder won de Champions League in 2010 met Internazionale en speelde in totaal 76 wedstrijden in het toernooi, waarin hij 12 goals maakte.

Dat Sneijder bij RTL aan de slag gaat komt niet geheel als een verrassing, daar Ronald de Boer het nieuws in januari al verklapte. De uitzendrechten voor de Champions League waren drie jaar lang in handen van Talpa, dat de strijd om de nieuwe rechten verloor van RTL. Daardoor is het miljardentoernooi de komende drie jaar te zien bij laatstgenoemde partij. Talpa verwierf op zijn beurt wel de rechten voor de Europa League en Conference League. Sneijder zou op 11 augustus zijn debuut kunnen maken op RTL 7, als de zender de Super Cup tussen Chelsea en Villarreal uitzendt.