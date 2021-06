Mike Verweij speculeert over twee redenen voor verbanning van Cillessen

Donderdag, 3 juni 2021 om 14:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:52

Ook voor Mike Verweij blijft het gissen waarom Frank de Boer besloten heeft om Jasper Cillessen niet mee te nemen naar het EK. De journalist van De Telegraaf sprak woensdag exclusief met de 32-jarige doelman en komt daar donderdag in de radio-uitzending van Veronica Inside op terug. Verweij kan twee redenen bedenken waarom De Boer hiertoe besloten heeft.

Een positieve PCR-test van Cillessen deed De Boer dinsdag besluiten om de goalie van Valencia uit de Oranje-selectie te zetten. "Eigenlijk niemand begrijpt het, omdat de UEFA dit keer de mogelijkheid biedt om een keeper door het hele toernooi door te vervangen", doelt Verweij op een speciaal ingestelde regel voor het EK. Voorwaarde daarbij is wel dat een te vervangen doelman fysiek niet meer in staat is om te spelen.

Cillessen reageerde tegenover Verweij woest. "Jasper was niet alleen boos, hij was machteloos en hij voelde zich verschrikkelijk", blikt de journalist terug op dat gesprek. Vervolgens vraagt Wilfred Genee aan Verweij wat erachter het besluit van De Boer zou kunnen zitten. "Wat zou kunnen is dat Frank toch wel een hele duidelijke voorkeur heeft voor Maarten Stekelenburg en dat dit een manier was om van de vaste nummer één af te komen. Wat ook zou kunnen is dat er toch wel wat ergernis is dat Jasper Cillessen op een feestje van NEC is verschenen. Dat is niet heel verstandig vind ik, als topsporter. Of ik denk dat het een afrekening is? Nee, zo wil ik dat zeker niet noemen. Ik weet het niet. Jasper weet het ook niet."

Zelf zei Cillessen overigens over het promotiefeest van NEC dat hij bijwoonde dat hij telkens anderhalve meter afstand in acht heeft genomen. De keeper heeft niet bedankt voor het EK, benadrukt Verweij. "Dat vind ik ook wel heel knap van Cillessen, want ik denk dat ieder ander in deze situatie had gezegd: 'Frank de Boer, zoek het uit met je Nederlands elftal.' Maar hij blijft beschikbaar. Als de KNVB ervoor zorgt dat hij kan blijven trainen, dat is wel een voorwaarde van Jasper, dan wil hij beschikbaar blijven voor het Nederlands elftal, voor het geval er een andere keeper uitvalt. Dat vind ik voor iemand met zo'n reputatie, zestig interlands en bij Barcelona gespeeld... ik denk dat ieder ander zijn koffer had gepakt om vakantie te gaan vieren, maar hij blijft beschikbaar voor Nederland."