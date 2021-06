Sport: Barcelona en Memphis Depay naderen akkoord over transfer

Donderdag, 3 juni 2021 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

De onderhandelingen tussen Memphis Depay en Barcelona bevinden zich in de afrondende fase, meldt Sport donderdag. De komst van de aanvaller valt samen met het aanblijven van Ronald Koeman als trainer. Verwacht wordt dat Depay begin volgende week zal worden gepresenteerd, als hij een driejarig contract ondertekent met volgens bovengenoemd medium een voor Barcelona begrippen 'betaalbaar salaris'.

Het is allang geen geheim meer dat Barcelona geïnteresseerd is in de diensten van Depay. De Spaanse grootmacht deed al meerdere pogingen om de aanvaller los de weken bij Olympique Lyon, maar beschikte voorheen niet over de financiële middelen. Door het aflopende contract kan Depay nu transfervrij de overstap maken. Koeman vroeg afgelopen januari andermaal om de komst van Depay, maar kreeg destijds nul op rekest, daar Barcelona zich middenin de nieuwe presidentsverkiezingen bevond en geen risico wilde nemen met het aantrekken van een speler die een half jaar later transfervrij zou zijn.

Depay gaf eerder al aan dat de toekomst van Koeman als trainer van Barcelona geen invloed zou hebben op zijn transfer naar Barcelona. "De toekomst van Koeman moet niks uitmaken als een club als Barcelona interesse in je heeft", zei Depay in gesprek met de NOS. "De interesse is er, maar er zijn meer mooie clubs. Ongeacht waar ik heen ga, zou ik het mooi vinden als Koeman blijft." Marca meldde onlangs nog dat Depay alleen wilde komen als Koeman aan het roer blijft, maar die berichten worden door de hoofdrolspeler zelf dus ontkracht.

Depay ontving een goed bod van Lyon om te verlengen en kon ook naar Juventus, maar geeft de voorkeur aan een overgang naar Barcelona. De vastberadenheid van Depay om voor Barça te kiezen heeft te maken met het sportieve aspect. De aanvoerder van het Nederlands elftal is ervan overtuigd dat hij met Barcelona om de prijzen kan spelen de komende jaren. De relatie tussen Depay en Koeman is al jaren goed. Zo werkte het tweetal succesvol samen bij het Nederlands elftal en heeft Depay al vaker openlijk aangegeven Koeman als zijn mentor te zien.

Dat er geen transfersom hoeft te worden neergelegd voor de veelzijdige aanvaller speelt ook zeker een rol. Naast de komst van Depay is ook het aantrekken van Georginio Wijnaldum gezien zijn ervaring op topniveau een aantrekkelijke optie voor de Catalanen, al lijkt het binnenhalen van Depay de grootste prioriteit te hebben in het Camp Nou. Verwacht wordt dat de transfer van de aanvalsleider nog voor de start van het EK wordt afgerond.