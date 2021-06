Klaas-Jan Huntelaar vertrekt na halfjaar alweer bij Schalke 04

Donderdag, 3 juni 2021 om 14:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:23

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn laatste wedstrijd voor Schalke 04 gespeeld. De uit de Bundesliga gedegradeerde club kondigt donderdag aan dat het aflopende contract van de 37-jarige spits na een grondige evaluatie niet zal worden verlengd. Huntelaar werd in januari overgenomen van Ajax. Het is nog niet duidelijk of door de beslissing van Schalke een einde komt aan de loopbaan van de spits.

"Op sportief en persoonlijk vlak is dit een pijnlijk besluit geweest", verklaart bestuurslid technische zaken Peter Knäbel op de website van Schalke. "Maar gezien het huidige budget en de structuur van de selectie, zaken die al openlijk zijn besproken, zien wij geen andere mogelijkheid. Daarnaast hebben we niet de tijd om er nog weken over te doen, voordat er uiteindelijk een beslissing komt. We beginnen alweer snel aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We nemen elke beslissing in het belang van Schalke. Daarom hebben we nu ook de knoop doorgehakt", aldus de Schalke-bestuurder. Naast Huntelaar wordt overigens ook Sead Kolasinac, die tussentijds werd overgenomen van Arsenal, uitgezwaaid.

?? @KJ_Huntelaar and @seadk6 to leave FC Schalke 04.



We wish you all the best for the future, Hunter and Seo!#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) June 3, 2021

Knäbel benadrukt daarnaast dat een speler van het kaliber-Huntelaar het verdient om tijdig te weten waar hij aan toe is. "Klaas-Jan en Sead hebben daar zeker recht op. Ze hebben in de afgelopen zes maanden hun uiterste best gedaan voor hun geliefde club. Schalke betekent heel veel voor deze spelers, dat kon je altijd goed merken. Onze dankbaarheid voor hun passie in deze moeilijke tijden is dan ook groot. We wensen hen dan ook alle goeds voor de toekomst, op en naast het veld."

Huntelaar kwam in zijn tweede periode bij Schalke tot twee doelpunten in negen Bundesliga-wedstrijden. Zijn bijdrage was echter niet voldoende om de club uit Gelsenkirchen te behouden voor het hoogste niveau. De geroutineerde aanvaller verlaat de degradant met in totaal 128 doelpunten in 249 wedstrijden achter zijn naam. BILD meldde onlangs nog dat een eventueel langer verblijf bij Schalke mogelijk was, met een contract inclusief prestatiebonussen. Enige tijd later blijkt dus dat van een verdere samenwerking geen sprake meer is.