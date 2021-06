Juan Mata kijkt naar Oranje: ‘Ik hoop dat hij een goed EK gaat doormaken’

Donderdag, 3 juni 2021 om 16:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:02

Juan Mata duimt tijdens het EK voor Donny van de Beek. De middenvelders speelden in het afgelopen seizoen samen bij Manchester United, al kregen ze allebei minder speeltijd dan gehoopt van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Sinds de komst van Van de Beek ontfermde Mata zich over zijn nieuwe ploeggenoot. Ook tijdens het EK zal Mata de international van Oranje in de gaten houden, vertelt hij aan Voetbalzone. Zelf is Mata niet actief op het EK; zijn laatste interland dateert van november 2016.

Door Dominic Mostert

Mata en Van de Beek kunnen vanaf het begin al goed met elkaar opschieten. "Ik heb een goede relatie met Donny. Het is een fantastische jongen en een fantastische speler", beaamt de 33-jarige aanvallende middenvelder, die zelf een aflopend contract heeft en nog niet weet waar zijn toekomst ligt. "Donny weet dat ik er voor hem ben als hij iets nodig heeft, wat dat dan ook is. Als we samenspelen tijdens een wedstrijd of een training, voelen we elkaar goed aan. Hij is een fantastische speler en ik hoop echt dat hij een goed EK doormaakt, terugkeert in Manchester en geniet van het voetbal. Iedereen heeft wat tijd nodig om te settelen, zeker als je uit een ander land komt met een andere manier van voetballen. Ik probeer hem vertrouwen te geven, dat is wat een speler nodig heeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbalzone sprak Mata na de bekendmaking van een driejarige samenwerking tussen Common Goal en adidas. De Spanjaard is zelf medeoprichter van Common Goal, een initiatief dat hij samen met streetfootballworld opzette. Het doel is om zoveel mogelijk spelers, trainers en andere bekende voetbalpersoonlijkheden ertoe te bewegen om minstens één procent van hun salaris af te staan aan goede doelen. "We hoopten dat veel anderen zich erbij zouden voegen en dat is gebeurd. We wilden de kracht van het voetbal gebruiken om mensen te helpen. Het gaat er niet om wie het heeft opgericht; iedereen is hetzelfde binnen de beweging. Het gaat in de beweging om het team. Ik ben blij met wat we hebben bereikt en met wat op de planning staat. Sofie en ik hebben van dichtbij gezien wat er is bereikt", zegt Mata.

Inmiddels heeft een groot aantal voetballers zich aangesloten bij de beweging. Onder hen is Sofie Junge Pedersen, speelster van Juventus en het nationale vrouwenteam van Denemarken. De 29-jarige Pedersen zet zich al geruime tijd in voor maatschappelijke progressie, bijvoorbeeld via een lokaal voetbalinitiatief in Ghana (YOPP), werk bij een voetbalacademie in Zambia en een ambassadeurschap bij Football4Climate. Ze hoefde dan ook niet lang na te denken toen ze hoorde over het initiatief van Common Goal. "Het klonk als een heel interessante beweging: het idee dat je een team vormt met personen uit de hele voetbalindustrie. We delen een gedeelte van de welvaart uit het voetbal met minder bevoorrechte gemeenschappen. Dat idee staat me aan. Ik vind het een heel goed idee om een procent van je inkomen af te staan. Je draagt op die manier bij wat je kunt", vertelt Pedersen aan Voetbalzone.

De verdedigende middenvelder, vorig seizoen zonder puntenverlies kampioen van Italië geworden met Juventus, heeft een bacheloropleiding Politics and Administration afgerond en zegt de drang te voelen om ongelijkheid in de wereld te bestrijden. Na haar carrière wil ze daar nog meer aandacht aan besteden. "Misschien via een ngo, maar ik droom er ook van om een echte systeemverandering door te voeren. Dat kan misschien beter op een hoger niveau, zoals binnen de EU. Ik zie nu ook in dat je via het voetbal het nodige kunt bereiken, dus misschien is het ook binnen de voetballerij mogelijk. Ik ben 29 jaar, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan als voetballer." Ze duimt tijdens haar vakantie voor de Deense mannen op het EK. "We dromen groots. We hebben de beste ploeg in lange tijd en we hebben een heel goede bondscoach (Kasper Hjulmand, red.). Het wordt lastig, maar de verwachtingen zijn hooggespannen, zeker omdat de wedstrijden in Denemarken worden gespeeld."