Sneijder bezorgd om het Nederlands elftal: ‘Dat zou ik graag meer willen zien’

Donderdag, 3 juni 2021 om 13:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:02

Wesley Sneijer is nog niet bepaald onder de indruk van het Nederlands elftal, zo zei hij donderdagmorgen in de 538 Ochtendshow. Oranje speelde woensdagavond teleurstellend met 2-2 gelijk tegen Schotland, waarna een nationale discussie losbarstte over het 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer en de manier waarop Oranje voor de dag kwam. Sneijder merkt op dat het spel te plichtmatig is en hoopt dat enkele spelers opstaan, daar bekend is dat aanvoerder Virgil van Dijk het EK moet missen.

"Er zijn spelers genoeg met individuele kwaliteiten, maar een EK is echt anders", steekt de oud-international van wal. "Je moet iemand hebben die als een leider is, het liefst drie of vier in de ploeg en dat ontbreekt nu een beetje." Door het ontbreken van Van Dijk is Georginio Wijnaldum aangewezen als eerste aanvoerder. Wijnaldum werd woensdag door De Boer na een half uur gewisseld voor Ryan Gravenberch, een wissel die vooraf was aangekondigd. De aanvoerdersband ging toen om de arm bij Memphis Depay, die met twee treffers voorkwam dat Nederland tegen een zure nederlaag aanliep.

Ook Sneijder zag woensdag hoe de Schotten op voorsprong kwamen. "Ja, helaas wel", vertelt hij. "In de aanloop naar zo'n EK is altijd een beetje experimenteren, dus ik vind dit niet zo heel belangrijk. Maar op 13 juni moeten we er staan. Deze voorbereiding is niet echt heel goed." Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar de openingswedstrijd tegen Oekraïne nog één oefenwedstrijd. Zondag is in de Grolsch Veste in Enschede Georgië de tegenstander. De Boer heeft al aangegeven dat hij dan de voorkeur geeft aan Maarten Stekelenburg als doelman. Tegen Schotland kreeg Tim Krul de kans om zich te bewijzen.

Sneijder maakt zich enigszins zorgen over het spel van Oranje. "Wat ik mis zie gaan? Eigenlijk een heleboel. Je ziet dat er geen lijn in zit. Het lijkt wel alsof het nog niet echt een team is. Ze zijn echt zoekende naar de speelwijze en hoe ze de tegenstander pijn kunnen doen. En het is allemaal een beetje plichtmatig. Ik wil wel wat meer vrijheid zien." Nadat Nederland tot twee keer toe op achterstand kwam, sleepte Depay in de slotfase van het duel met een vrije trap nog een punt uit het vuur. Na afloop van het duel was er vooral veel te doen om het gekozen systeem van De Boer, waar onder andere Depay en Matthijs de Ligt hun twijfels over hadden.