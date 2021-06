PSV krijgt Ritsu Doan ondanks koopoptie weer terug uit Duitsland

Donderdag, 3 juni 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal

Ritsu Doan komt na de zomerstop niet meer uit voor Arminia Bielefeld. Sportief directeur Samir Arabi bevestigt donderdag in gesprek met BILD dat een langer verblijf van de aanvallende middenvelder niet meer tot de mogelijkheden behoort, daar de koopoptie niet wordt gelicht. Doan keert door het besluit van de Bielefeld-leiding terug naar PSV, waar de Japanner nog vastligt tot de zomer van 2024.

Bielefeld, dat afgelopen seizoen op het nippertje degradatie uit de Bundesliga wist te ontlopen, had Doan voor vijf miljoen euro definitief kunnen overnemen van PSV. Het ontbreekt de nummer vijftien van de voorbije voetbaljaargang echter aan de financiële middelen om aan dat bedrag te voldoen. "We zijn door onze mogelijkheden heen. Ritsu Doan zal ons gaan verlaten", laat Arabi weten in een reactie aan bovengenoemde Duitse krant.

Doan was in het seizoen 2020/21 een van de belangrijkste spelers in de selectie van Bielefeld. De PSV-huurling deed in alle 34 competitiewedstrijden mee en wist uiteindelijk 2787 speelminuten te noteren. Doan werd in april uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Bundesliga. Op de slotdag maakte hij het zeer belangrijke tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Mede hierdoor eindigde Bielefeld uiteindelijk twee punten boven nummer zestien 1. FC Köln, dat uit de Bundesliga verdween.

De 22-jarige middenvelder annex aanvaller gaf zelf onlangs nog aan een langer verblijf bij Bielefeld zeker wel te zien zitten. De clubleiding heeft echter anders besloten. Het is nu de vraag of er toekomst is voor Doan bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs dat men in het Philips Stadion verwacht dat hij deze zomer vertrekt. Meerdere clubs zouden zich al hebben gemeld bij PSV, zo werd daaraan toegevoegd. Doan werd in 2019 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen, al bleef een definitieve doorbraak in Eindhoven uit.