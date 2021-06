Barcelona haalt Jordi Cruijff terug met functie in technisch secretariaat

Donderdag, 3 juni 2021 om 13:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Jordi Cruijff keert terug bij Barcelona, zo maakt de Spaanse grootmacht donderdag bekend via de officiële kanalen. De Nederlander krijgt een functie binnen het technisch secretariaat van de club, waar hij een adviserende rol gaat invullen naast president Joan Laporta. Cruijff komt over van het Chinese Shenzhen FC, waar hij sinds vorig jaar de verantwoordelijkheid had als hoofdtrainer. Het contract van Cruijff bij Barcelona gaat formeel op 1 augustus in.

Sinds Laporta in maart de verkiezingen won, zette hij zijn zinnen op een terugkeer van Cruijff bij Barcelona. Laporta is onder de indruk van de voetbalvisie en de ervaring die Cruijff de voorbije jaren opdeed bij verschillende clubs in de wereld. De president heeft dan ook een prominente rol voor ogen voor de zoon van Barça's-clublegende Johan Cruijff. De oud-aanvaller gaat in het Camp Nou een nieuw te vormen functie bekleden, waarbij hij de verantwoordelijkheid krijgt om Laporta te adviseren indien laatstgenoemde een belangrijke beslissing dient te nemen op technisch gebied. Cruijff wordt dus geen technisch directeur, zoals Spaanse media eerder berichtten.

De terugkeer van Cruijff bij Barcelona, waar hij tussen 1994 en 1996 als speler in actie kwam, is geen verrassing. Cruijff en Laporta onderhouden een goede relatie en Cruijff liet eerder al weten dat zijn vader zeker op Laporta zou hebben gestemd. De oud-speler van onder meer Barcelona en Manchester United is sinds september vorig jaar werkzaam als hoofdtrainer van het Chinese Shenzhen. Een rol als technisch directeur bekleedde hij eerder al bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Ook werkte hij nauw samen met de nationale voetbalbond van Ecuador.

Cruijff gaf eerder al aan in alle rust afscheid te willen nemen bij zijn club Shenzhen, waar hij zijn tot december doorlopende contract heeft laten ontbinden. "In China worden zaken heel formeel geregeld", wordt een bron rond de voormalig aanvallende middenvelder van Barcelona geciteerd. "Je moet een bepaalde elegantie hebben en op een formele, respectvolle manier je verzoek indienen, en dan wachten tot de andere partij akkoord gaat, zonder druk uit te oefenen."