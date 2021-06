‘Mislukte poging bij Messi brengt interesse in Ronaldo in stroomversnelling’

Paris Saint-Germain heeft de eerste contacten gelegd met het management van Cristiano Ronaldo, zo weet AS donderdag te onthullen. De inmiddels 36-jarige aanvaller van Juventus zou niet onwelwillend tegenover een verhuizing richting Parijs staan, zo klinkt het. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi had graag gezien dat Lionel Messi de overstap van Barcelona naar PSG zou maken. Het lijkt er echter op dat de aanvaller gewoon in Spanje blijft, waardoor de aandacht op de komst van Ronaldo is komen te liggen.

Bij PSG houdt men er intern rekening mee dat Kylian Mbappé op korte termijn vertrekt. De aanvaller heeft zijn tot 2022 lopende contract in het Parc des Princes nog altijd niet verlengd en de verhalen over een transfer richting Real Madrid worden steeds talrijker. Ronaldo moet een eventueel vertrek van Mbappé opvangen deze zomer. De grootste ambitie van de Franse grootmacht is en blijft het winnen van de Champions League. In dat kader werd vorige maand het contract van Neymar opengebroken en verlengd tot de zomer van 2025.

PSG hoopt volgens AS daarnaast te kunnen profiteren van het feit dat Ronaldo net als de Franse topclub onder contract staat bij Nike. Met de verkoop van shirts en overige merchandising zouden er dan extra inkomsten kunnen worden gegenereerd, mocht Ronaldo daadwerkelijk worden aangetrokken. Ronaldo kan daarnaast als boegbeeld van PSG fungeren op het WK van 2022 in Qatar, het land waar eigenaar Al-Khelaïfi in 1973 werd geboren.

De laatste tijd wordt er hevig gespeculeerd over de toekomst van Ronaldo bij Juventus. Ondanks dat zijn contract in Turijn nog doorloopt tot medio 2022, werd er al geregeld gemeld dat hij komende zomer een transfer wil maken. Ronaldo voedde deze geruchten vorige maand met een post op Instagram, waarin hij schrijft dat hij in Italië ‘al zijn doelen heeft behaald’.

“Het leven en de carrière van iedere topspeler kennen ups en downs. Jaar na jaar treffen we fantastische teams, met geweldige spelers en ambitieuze doelen. We moeten altijd het beste van onszelf geven, om op een excellent niveau te blijven”, zo schreef Ronaldo. “Dit seizoen hebben we de Serie A niet kunnen winnen. Felicitaties aan Inter voor de verdiende titel. Toch waardeer ik alles dat we dit seizoen bereikt hebben, zowel individueel als in teamverband.” Ronaldo is in verschillende buitenlandse media ook al genoemd bij Manchester United en AS Roma, waar José Mourinho de nieuwe coach is.