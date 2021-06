Feyenoord-commissaris verrast met bezoek aan Braziliaanse topclub

Feyenoord-commissaris Toon van Bodegom bracht woensdag een bezoek aan het hoofdkantoor en het stadion van São Paulo, zo brengt de Braziliaanse club naar buiten in een verslag op de clubsite. De bestuurder van de Rotterdamse club sprak uitgebreid met voorzitter Julio Casares en het gesprek met de preses van São Paulo heeft duidelijk veel indruk gemaakt op Van Bodegom.

"São Paulo is een club met een zeer rijke geschiedenis, zowel binnen als buiten Brazilië", zo laat Van Bodegom weten in een reactie op de website van de Braziliaanse grootmacht. "Het is echt geweldig om hier te zijn en zo'n warm welkom te krijgen." Casares grijpt de ontmoeting met zijn Nederlandse collega aan om Feyenoord een groot compliment te geven. "Het is een club met ontzettend veel traditie. We hopen onze onderlinge band te versterken en onze grenzen te kunnen verleggen."

Van Bodegom ging ook op de foto met Casares, die de commissaris van Feyenoord een shirt overhandigde met zijn naam en rugnummer zeven erop. Het is niet duidelijk of er door beide partijen is gesproken over een eventuele toekomstige samenwerking op het gebied van transfers. São Paulo deed in de afgelopen jaren tot tweemaal toe zaken met Ajax. In 2017 werd David Neres verkocht aan de Amsterdamse club en vorig jaar volgde Antony het voorbeeld van zijn landgenoot.