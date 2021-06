Conflict tussen Real en Ramos begon met ruzie na blamage tegen Ajax

Tussen Sergio Ramos en Real Madrid lijkt het niet meer goed te komen. De 35-jarige verdediger heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd en in Spanje gaat men er vanuit dat de samenwerking op korte termijn wordt verbroken. AS, dat zelfs rept over een 'divorcio total', kijkt donderdag in een uitgebreide analyse terug op de verschillende botsingen die er zijn geweest tussen Ramos en Real-voorzitter Florentino Pérez.

Ramos zette in 2015 zijn handtekening onder zijn huidige topcontract. Met de zesjarige verbintenis en het jaarsalaris van twaalf miljoen euro werd destijds voorkomen dat de routinier zou worden weggeplukt door het Manchester United van toenmalig manager Louis van Gaal. Pérez had net boegbeeld Iker Casillas uitgezwaaid en wilde ten koste van alles voorkomen dat Ramos ook zou vertrekken. Volgens bovengenoemde Spaanse krant ging de preses schoorvoetend akkoord met het zeer lucratieve contract voor Ramos.

In de jaren nadien stonden Ramos en Pérez nog wel vaker lijnrecht tegenover elkaar. In maart 2019 was er zelfs een woordenwisseling in de kleedkamer van Real na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Ajax in de achtste finale van de Champions League. Pérez kreeg van de mandekker het verwijt dat er slecht beleid werd gevoerd in Madrid. Enkele maanden later schermde Ramos met een aantrekkelijke aanbieding uit de Chinese competitie, maar Pérez weigerde om hem tussentijds te laten gaan. De publieke opinie keerde zich tegen de verdediger, die zich genoodzaakt zag om een persconferentie te geven. "Ik wil mijn loopbaan afsluiten bij Real, ik zou zelfs gratis voor deze club spelen", zo sprak hij in 2019

Wat volgens AS ook meespeelt bij de stroeve relatie tussen Ramos en Real is het feit dat hij zijn medespelers zou hebben opgeroepen om de salarisverlaging van tien procent te weigeren. Volgens hem zou het geld dat daarmee vrijkomt alleen maar worden gebruikt om de komst van Kylian Mbappé te financieren. Door de weigering van Ramos lijkt een nieuw contract verder weg dan ooit te zijn. Opvallend genoeg werd hij niet gebruikt bij de campagne om het nieuwe thuisshirt te promoten. Daarnaast heeft de Koninklijke met David Alaba reeds een eventuele vervanger aangetrokken voor volgend seizoen.