Schotten nemen Oranje op de hak: ‘Alsof ze daar bang voor waren’

Donderdag, 3 juni 2021 om 09:03 • Rian Rosendaal

In het Schotse kamp vechten trots en boosheid om voorrang na het knappe 2-2 gelijkspel van woensdagavond tegen het Nederlands elftal. De kranten in Schotland prijzen het elftal van bondscoach Steve Clarke vanwege het heldhaftige optreden in de vriendschappelijke ontmoeting met Oranje. Aan de andere kant is er ergernis over de inbreng van de arbitrage in de slotfase. Nederland kreeg kort voor tijd een vrije trap, die vervolgens werd benut door Memphis Depay.

Clarke richtte in gesprek met Sky Sports zijn pijlen op de arbitrage tijdens de oefeninterland tegen Oranje in de Portugese Algarve. "We hadden dit duel graag willen winnen, maar helaas is ons dat afgepakt door de scheidsrechter." De bondscoach van de Schotten vond het onbegrijpelijk dat Depay in de 87ste minuut een vrije trap kreeg. "Het is echt beschamend dat daar een vrije trap voor werd gegeven. Maar desondanks gaat onze prestatie van vanavond verder dan de beslissing van de scheidsrechter."

The Scotsman zag Depay 'op geweldige wijze' de vrije trap binnenschieten. Daarna gaat de focus op het dappere optreden van Schotland tegen het Nederlands elftal. "Het optreden tegen een tegenstander die 28 plaatsen boven Schotland staat op de FIFA-ranglijst stemt optimistisch, zeker ook gezien de lastige voorbereiding op het duel." Hiermee verwijst de Schotse krant naar de zeven spelers die de clash met Oranje moesten missen vanwege een coronabesmetting. The Scottish Sun is eveneens zeer onder de indruk van de prestatie van de manschappen van Clarke.

"Clarke moest flink wat aanpassingen doen in aanloop naar het duel met een van de giganten uit het mondiale voetbal." In de optiek van de verslaggever van The Daily Record werd het Nederlands elftal in de slotfase gered door de trefzekere Depay. "Hij redt de grootmacht, een elftal dat overloopt van de sterspelers. Maar voor Schotland was dit vooral een morele overwinning." Om er vervolgens met een kwinkslag aan toe te voegen: "Wanneer is de finale van het EK ook alweer? We mogen wel dromen, toch?" De Schotse krant is niet bepaald onder de indruk van Nederland, zo kort voor de start van het EK.

"Nederland mogen we nog steeds een groot voetballand noemen, maar het is niet meer de grootmacht die het ooit was", zo krijgt de selectie van bondscoach Frank de Boer mee. "Het leek soms wel alsof ze niet in de buurt mochten komen van de Schotse spelers, uit angst voor nog meer coronabesmettingen. De Oranje-spelers liepen er soms hulpeloos bij en leken onder de indruk van de mannen van Clarke. Ondanks al het talent dat bij Nederland rondloopt kunnen we nou niet echt van een EK-favoriet spreken." Schotland opent het EK op 14 juni tegen Tsjechië. Daarna volgen de ontmoetingen met Engeland (18 juni) en Kroatië (22 juni).