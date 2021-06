De Boer roept vraagtekens op met handelwijze: ‘Wat doet zoiets met Krul?’

Frans Hoek denkt dat bondscoach Frank de Boer er goed aan zou doen om Tim Krul eerste keeper te maken op het EK. De keeper van Norwich City concurreert met Maarten Stekelenburg voor een plek onder de lat, nu Jasper Cillessen door De Boer vanwege een positieve coronatest van de lijst is geschrapt. Hoek, die als keeperstrainer bij Oranje samenwerkte met Cillessen en Krul op het WK van 2014 in Brazilië, spreekt van een ‘zeer gecompliceerde situatie’.

Cillessen was op weg om als eerste keeper naar het EK te gaan en dat was volgens Hoek ook de meest logische keuze. Krul was achter de Valencia-sluitpost de tweede keeper van Oranje en Stekelenburg kwam er vervolgens bij als derde keus. Cillessen is vanwege een positieve coronatest afgevallen. “Dan zou je zeggen dat Krul opschuift, Stekelenburg nummer twee wordt en in dit geval Marco Bizot de rol van derde keeper vervult.” Op de persconferentie afgelopen dinsdag gaf De Boer aan dat hij nog geen keuze heeft gemaakt. “Een dag later werd bekend dat Stekelenburg rugnummer 1 krijgt en Krul nummer 13. En in de historie is het bijna altijd zo geweest dat de nummer 1 ook de eerste keeper is. Wat doet zoiets met iemand als Krul?”, vraagt Hoek zich af in De Telegraaf.

“Tim is iemand die onrustig kan worden als hij geen duidelijkheid krijgt, en observerend vanaf de zijlijn lijkt het erop dat hij vooralsnog in het duister tast”, aldus Hoek, die denkt dat er in de media veel gesproken zal worden over het vraagstuk zolang De Boer geen duidelijkheid geeft. De bondscoach zal de knoop na zondag doorhakken, als Stekelenburg de kans heeft gekregen in het oefenduel met Georgië. Hoek zou wel weten voor wie hij zou kiezen als hij het voor het zeggen zou hebben bij Oranje. “Simpel gezegd: Stekelenburg zit in een positie dat hij het al geweldig vindt dat hij mee mag naar het EK. Dat had niemand een jaar terug kunnen voorspellen. Anderzijds zal de teleurstelling bij Krul waarschijnlijk enorm zijn als hij gepasseerd wordt.”

Hoek plaatst vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van Stekelenburg, die zijn laatste interland in 2016 speelde. De keeperstrainer vraagt zich af hoe het lichaam van de 38-jarige doelman reageert als hij drie belangrijke wedstrijden op topniveau in een korte periode achter elkaar moet spelen. “En stel dat Stekelenburg geblesseerd uitvalt of een rode kaart krijgt, dan is de kans groot dat Krul er alsnog in komt. Hoe zorg je er dan voor dat hij er – ondanks de teleurstelling – toch gelijk staat?” Hoek denkt dat iedereen het zou accepteren als De Boer voor Krul kiest. “En mocht Krul dan uitvallen, dan is de teleurstelling bij Stekelenburg er waarschijnlijk niet. Wordt er wél voor Stekelenburg gekozen als eerste keeper, dan wordt het de kunst om Krul direct speelklaar te hebben.”