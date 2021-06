Aftocht met hoofd in shirt; EK-drama dreigt in het Engelse kamp

Donderdag, 3 juni 2021 om 08:23 • Rian Rosendaal

Voor Trent Alexander-Arnold lijkt zich een gitzwart scenario te ontvouwen. De rechtsback viel woensdagavond in de slotfase van de oefeninterland van Engeland tegen Oostenrijk (1-0) geblesseerd uit en hij dreigt nu het EK te moeten missen. De vleugelverdediger van Liverpool liep een hamstringkwetsuur op en het is zeer twijfelachtig of hij op tijd fit is voor het openingsduel met Kroatië op 13 juni.

De verslagenheid was woensdagavond groot bij Alexander-Arnold, die bij het verlaten van het veld van het Riverside Stadium in Middlesbrough zijn hoofd in zijn shirt verborg. Daarmee leek de rechtsback aan te geven dat het niet om een lichte blessure gaat. Bondscoach Gareth Southgate was na afloop niet erg positief over de EK-kansen van de Engelsman. "We moeten het nog bekijken, maar het ziet er niet goed uit als hij zo van het veld moet. De komende 24 uur gaan we hem bekijken, daarna zullen we meer weten."

"Maar nogmaals: Als Trent zó van het veld gaat, dan is dat zeker geen goed teken", aldus de bezorgde Southgate, die nog niet weet wie Alexander-Arnold eventueel moet vervangen. "Laten we eerst de ernst van de blessure afwachten, dat weten we nu nog niet. Maar dit is natuurlijk wel het laatste dat ik wilde zien gebeuren." De Engelse keuzeheer kan voor de rechtsbackpositie ook een beroep doen op Kyle Walker, Kieran Trippier en Reece James, die zaterdag met Chelsea de Champions League veroverde.

Alexander-Arnold werd in de interlandperiode in maart nog overgeslagen door Southgate. De flankspeler maakte een moeizaam seizoen door bij het weggezakte Liverpool en de Engelse bondscoach vond enkele maanden geleden dat de 22-jarige verdediger geen oproep voor de nationale ploeg verdiende. Het leek Alexander-Arnold wakker te schudden, die uiteindelijk werd opgenomen in de definitieve EK-selectie van Engeland.