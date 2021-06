Ronald Koeman siert voorpagina's in Spanje: soap bijna voorbij

Donderdag, 3 juni 2021 om 07:46 • Yanick Vos

Alles wijst erop dat Ronald Koeman ook komend seizoen op de bank zit als trainer van Barcelona. Spaanse media meldden woensdagmiddag al dat voorzitter Joan Laporta overstag gaat en kiest voor de Nederlander. Donderdagochtend wordt in de Catalaanse kranten groot uitgepakt met het nieuws dat Koeman blijft. De trainer prijkt op de covers van Mundo Deportivo en Sport.

“Alles wijst erop dat de Nederlander doorgaat”, zo valt te lezen op de voorpagina van Mundo Deportivo. Volgens de Catalaanse sportkrant komt de clubleiding van Barcelona donderdag bijeen en zal het nieuws dan bevestigd worden. “Als hij Barça prijzen bezorgt, dan blijft hij nog een jaar langer”, zo klinkt het zelfs. Mocht Koeman bepaalde doelstellingen weet te behalen, zal hij naar verluidt een verbintenis tot aan de zomer van 2023 voorgeschoteld krijgen.

Zo moet er bespaard worden op de loonlasten door het basissalaris van Koeman te verlagen en de te verdienen bonussen te verhogen. Koeman zou positief tegenover het voorstel staan en de komende dagen een beslissing nemen. De Nederlandse trainer was de afgelopen dagen in Nederland, maar is dinsdag teruggekeerd in Barcelona. Naar nu blijkt komt een akkoord tussen beide partijen steeds dichterbij. Catalunya Ràdio meldde woensdag al dat Koeman het voorstel van Barcelona gaat accepteren. Dat nieuws wordt bevestigd door Sport, waar Koeman eveneens op de voorpagina prijkt.

Laporta en het kamp-Koeman leken afgelopen week op ramkoers te liggen. De president zou de coach hebben medegedeeld de komende twee weken op zoek te gaan naar een vervanger. Bovendien maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.

Koeman zal komend seizoen met een aantal nieuwe spelers werken in het Camp Nou. De afgelopen dagen werden Sergio Agüero, Eric García en Emerson Royal voorgesteld als nieuwe aanwinsten. Naar verwachting wordt op korte termijn ook de komst van Georginio Wijnaldum bevestigd. Volgens Spaanse media is ook Memphis Depay hard op weg naar Barcelona.