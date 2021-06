De Vrij: ‘In elf dagen tot de start van het toernooi is dat mogelijk’

Donderdag, 3 juni 2021 om 07:25 • Yanick Vos

Stefan de Vrij denkt dat het Nederlands elftal in staat is om het 5-3-2-systeem nog voor de start van het EK goed onder de knie te krijgen. Volgens de verdediger van Internazionale zal er wel veel verbeterd moeten worden ten opzichte van de manier waarop Oranje woensdagavond tegen Schotland speelde. De ploeg van bondscoach Frank de Boer maakte voetballend een magere indruk en voorkwam dankzij een laat doelpunt van Memphis Depay een nederlaag.

De Vrij beseft dat er voor Oranje ‘nog veel werk aan de winkel is’. Volgens de 29-jarige mandekker, in het seizoen 2019/20 verkozen tot beste verdediger van de Serie A, zijn er veel dingen voor verbetering vatbaar. “Ik heb eigenlijk altijd in dit systeem gespeeld de laatste jaren. Voor veel jongens is het nieuw. Of we na vanavond al moeten denken aan een herbezinning? Dat weet ik niet, dat moet je aan de trainer vragen”, aldus De Vrij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Vrij benadrukt dat in het 5-3-2-systeem, dat hij gewend is om te spelen in Italië, er goed gekeken moet worden naar de restverdediging. “Communicatie is echt heel belangrijk”, zegt de ex-Feyenoorder. “Je moet niet altijd maar naar voren, je kunt niet zomaar uitstappen, eerst moet je in positie komen, samen een blok vormen. Maar eigenlijk maakt het niet uit of je met drie of vier man centraal speelt. Bij Inter is de titel met dit systeem het resultaat van twee jaar intensief samenwerken. Daar moet je veel tijd aan besteden en dat levert automatismen op. Het gaat nu om details. En afspraken maken.”

Nederland wist in de slotfase gevaarlijker te worden toen het overstapte naar het 4-3-3-systeem. Met invallers Quincy Promes en Steven Berghuis op de vleugels kwam er meer dreiging voor het doel van Schotland. Een rake vrije trap van Depay betekende vlak voor tijd de 2-2. “Er is nog werk aan de winkel, we moeten nog verbeteren. Maar in elf dagen tot de start van het toernooi is dat mogelijk. We moeten veel tijd besteden aan trainingen, videoanalyses en besprekingen. Maar dat geldt eigenlijk voor elk systeem, niet alleen specifiek voor het systeem dat wij nu speelden”, aldus De Vrij.