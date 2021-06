Afellay ziet lichtpunt bij Oranje: ‘Ik heb echt genoten van die jongen’

Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Hans Kraay junior zijn na afloop van de oefeninterland tussen Nederland en Schotland (2-2) lovend over het optreden van Jurriën Timber. De negentienjarige centrumverdediger debuteerde woensdagavond in het Estádio Algarve van het Portugese Faro in het shirt van Oranje. Timber stond uiteindelijk 68 minuten op het veld, totdat hij werd vervangen door Steven Berghuis.

“We zijn gecharmeerd van Timber, na de beurt die hij tegen Schotland heeft gemaakt”, begint Van Hooijdonk in de studio van de NOS. “Het is heel knap", zo haakt zijn collega-analist Afellay in. “Hij houdt zich zó makkelijk overeind in een elftal dat niet loopt. Hij toont ook initiatief en creëert kansen. Ik heb echt genoten van die jongen.”

Afellay liet zich in de rust van het duel al lovend uit over het spel van Timber, die met een pass op Georginio Wijnaldum aan de basis stond van de 1-1 van Memphis Depay. “Het is echt alsof Jurriën Timber er al jaren speelt. Ik ben echt van hem aan het genieten. Hij is ook heel belangrijk in de opbouw. Áls er iets gebeurde, dan kwam het door hem. Ik heb er echt veel bewondering voor. Als je je op die leeftijd en met zo weinig ervaring op deze manier manifesteert. Hij kan zelfs ook nog op die positie van Marten de Roon kunnen spelen.”

Ook Kraay is in de studio van ESPN bijzonder te spreken over Timber. “Jurriën Timber maakte verdedigend een goede indruk, maar hij is zó behaaglijk aan de bal. Hij raakt nooit in paniek, ook niet als hij onder druk gezet wordt. Wachten, kappen, een bal op de goede snelheid en het goede been geven: hij heeft zijn taak weer gedaan. Bij de 1-1 gaf hij een balletje met heel veel gevoel. Timber heeft echt wel een beetje indruk gemaakt.”

"Ik probeerde er zoveel mogelijk van te genieten", zo reageert Timber zelf na afloop op de persconferentie. "Ik mag trots zijn, denk ik. Het ging wel prima. Je speelt met veel goede spelers om je heen, dus je probeert lekker mee te voetballen. Stefan (de Vrij, red.) is gewend om een 5-3-2-formatie te spelen en coachte me aan, wat het makkelijker maakte. Je wilt je graag laten zien, aan de spelers en de trainer. Dat is volgens mij goed gelukt."