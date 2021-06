Jasper Cillessen is woest na besluit Frank de Boer: ‘En waarom!?’

Woensdag, 2 juni 2021 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Jasper Cillessen begrijpt niets van het besluit van Frank de Boer om hem uit te sluiten van deelname aan het EK. De 32-jarige doelman werd vanwege een positieve PCR-test uit de Oranje-selectie gezet, maar had naar eigen zeggen topfit naar het toernooi gekund. "Deze klap is enorm en zal heel lang nadreunen", zegt Cillessen in gesprek met De Telegraaf.

Cillessen laakt de handelwijze van De Boer, die hem aanvankelijk gewoon selecteerde. "Hij wist toen al dat ik positief getest was", betoogt de doelman van Valencia. "Vervolgens zei hij zondag in Portugal dat ik direct bij de groep zou aansluiten als de uitslag van mijn dagelijkse sneltest negatief was en die van de daaropvolgende PCR-test ook. Desnoods zou ik na het trainingskamp pas aanhaken. Ik heb écht geen idee wat er is veranderd."

"De pijn zit hem vooral in het feit dat ik deze mokerslag niet zag aankomen. Bij de bekendmaking van de EK-selectie was ik nog zijn eerste keeper", zegt Cillessen. De Boer gaf vorige week woensdag op de persconferentie inderdaad aan dat Cillessen in principe zijn eerste man onder de lat zou zijn. "Ik heb ook nooit iets anders gehoord. Totdat de bondscoach me dinsdag belde. Dat maakt het extra wrang."

Cillessen is woest. "Daarom moet ik oppassen. Ik wil geen dingen zeggen die mensen beschadigen. Ik vind het bovendien niet gepast om nu helemaal los te gaan, omdat mijn ploeggenoten vlak voor het EK zitten en we als Nederlands elftal één doel hebben: zo goed mogelijk presteren op het EK." Cilessen is naar eigen zeggen 'super-, superfit' en het was in zijn ogen dan ook totaal onnodig om hem uit te sluiten van het EK. "En waarom? De regels staan het toe om keepers tijdens het toernooi te vervangen en er was nog tijd zat! Ik heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder 0,0 problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden.”

Ook weerspreekt Cillessen de geruchten dat hij corona heeft opgelopen op het promotiefeest van NEC, of dat hij zou hebben geweigerd zich te laten vaccineren. "Het is allebei aantoonbare onzin. Zondag 23 mei ben ik uit Valencia teruggekeerd, ben ik via een sneltest negatief getest op corona en heb ik bij mijn ouders in Groesbeek NAC Breda - NEC gekeken. Na de promotie ben ik naar het huldigingsfeest gegaan bij De Goffert. Ik heb het stadion via een zijingang betreden, voortdurend anderhalve meter afstand in acht genomen en de huldiging eerst van achter het podium en later vanaf het tribunedak bekeken. Nóóit heb ik tussen mensen gestaan, die niet negatief waren getest. En ik ben vroeg weer naar huis gegaan."

Precies een week geleden kreeg Cillessen dramatisch nieuws. "Vijf minuten voordat ik op woensdag op de KNVB Campus in Zeist zou aankomen voor de vaccinatie, belde Edwin Goedhart (bondsarts, red.) me op dat ik dinsdagavond positief had getest. Dinsdagavond! Dus dat ik op zondagavond besmet zou zijn geraakt, klopt niet. Dat kan qua incubatietijd niet eens. Ik heb het gewoon in de kleedkamer van Valencia opgelopen. En dat ik een vaccinatieweigeraar zou zijn? Ik wilde die prik dolgraag, omdat het EK de ultieme bekroning zou zijn voor mijn maandenlange revalidatie van zestien uur per dag."