Matthijs de Ligt en Memphis Depay zijn kritisch op keuze Frank de Boer

Woensdag, 2 juni 2021 om 23:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

De keuze van bondscoach Frank de Boer om met een 5-3-2-formatie te starten tegen Schotland bleef niet gevrijwaard van controverse. Na afloop van het duel van Oranje (2-2) geven zowel Matthijs de Ligt als Memphis Depay, die tweemaal trefzeker was, te kennen dat het systeem ‘erg wennen’ was. Ook tijdens de nabeschouwing in de studio van de NOS wordt er kritisch gekeken naar de systeemkeuze van De Boer.

“Als je dit systeem gaat spelen tegen sterke landen, zou het prima kunnen werken”, opent Pierre van Hooijdonk. “Maar je ziet gewoon dat 5-3-2 geen systeem is waarin je op balbezit kan spelen en een tegenstander kapot kan spelen. Het gaat vaak zo langzaam en het gaat zo vaak breed. Het is een systeem waarin de backs ‘hoog’ aan de bal moeten komen, grote afstanden moeten overbruggen en de spitsen zo snel mogelijk moeten aanspelen. Tegen echte toplanden was het een ideaal moment geweest om dit systeem te oefenen, maar nu moet je gewoon scoren”, oordeelt de analist.

Ibrahim Afellay sluit zich volledig aan bij zijn collega en is bovendien van mening dat de oefenwedstrijden vlak voor het EK niet geschikt zijn om een nieuwe speelstijl te testen. “Je hoort ook iedereen zeggen dat ze nog aan elkaar moeten wennen. Maar er is geen tijd om te wennen. Wij zijn Nederland en wij zijn groot geworden met 4-3-3. Wij staan voor aanvallend voetbal. Tuurlijk moet je altijd je verdedigende zekerheid inbouwen, maar vandaag zie je ook dat je met een 5-3-2-formatie tegen Schotland gewoon twee doelpunten tegen kunt krijgen. Maar als je tegen een op papier mindere tegenstander speelt, dan is het gewoon heel onwennig allemaal”, besluit Afellay.

Met ‘je hoort ook iedereen zeggen dat ze nog aan elkaar moeten wennen’ doelt laatstgenoemde analist onder meer op de uitspraken van Depay. “We moeten weer schakelen naar dit systeem. We zijn weer voor het eerst weer bij elkaar en ik heb ook nog nooit met Wout Weghorst gespeeld. Dus dat heeft allemaal wat tijd nodig. Als we het goed doen, dan zie je dat er ruimte ontstaat. We spelen om te oefenen en dan is dit een systeem dat we in de toekomst kunnen gebruiken. We moeten meerdere opties hebben”, vindt de aanvoerder van Oranje.

“Of het experiment mislukt is en we in 4-3-3 dreigender zijn? Dat is denk ik een terechte gedachte”, merkte ook De Ligt op voor de camera van de NOS. “Daarom proberen wij ook twee systemen te trainen. Vandaag hebben we een minuut of zeventig 5-3-2 gespeeld, en in de laatste twintig minuten 4-3-3. Aan het eind gaan we natuurlijk ook wat extra risico’s nemen, dus ook daardoor denk ik dat we wat beter in het spel kwamen.”

"De Boer betrekt ons er heel veel in", vervolgt De Ligt. "Wijnaldum, De Roon, ik, Depay, De Vrij en Blind. Dus hij praat met heel veel spelers om te kijken wat voor hen het lekkerst voelt. Natuurlijk is dat voor sommige jongens 5-3-2, maar voor sommigen niet. Dus er moet een afweging gemaakt worden van welke systeem het beste werkt tegen welke tegenstander. Ik ben gewend om 4-3-3 te spelen, dus voor mij is dit (5-3-2, red.) wel een omslag. Zeker als ik links moet spelen, want daar heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Aan de andere kant is het voor mij ook een kans om te leren en een beter speler te worden."