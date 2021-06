Frank de Boer weigert ongelijk toe te geven in broeiende nationale discussie

Woensdag, 2 juni 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Na de teleurstellende oefenwedstrijd tegen Schotland (2-2) lijkt in Nederland een nationale discussie los te barsten over het te spelen systeem. Oranje trad tegen de Schotten aan in een 5-3-2-systeem en kon daarin weinig potten breken. Toch weigert Frank de Boer kort na het duel al afscheid te nemen van de formatie met vijf verdedigers. "Of het me zorgen baart? Nee hoor", zegt De Boer voor de camera van de NOS.

De Boer wijst op de korte voorbereidingstijd die zijn team heeft gehad. "We hebben het één keer echt goed getraind met elkaar, dus je kan niet zomaar verwachten dat je ineens de sterren van de hemel gaat spelen", aldus de bondscoach. "Dat hoop je wel natuurlijk, maar dat het beter kan en moet lijkt me duidelijk. Ik heb een paar goede momenten gezien, maar te weinig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eén speler valt ernstig uit de toon bij het toch al zwakke Oranje

Oranje op rapport: Memphis Depay redt Nederland en is uitblinker, maar er was ook een dissonant. Lees artikel

Toch weigert De Boer het 5-3-2-systeem overboord te gooien. "Ik ben ervan overtuigd dat we hier heel goed mee kunnen spelen, maar ook hoe we geëindigd zijn, of dat nou in 4-3-3 of 3-4-3 is", doelt hij op het aanvallendere slot van Oranje, toen Steven Berghuis en Quincy Promes invielen. "Ik wilde gewoon 5-3-2 spelen, ik denk dat we dat heel goed kunnen met de spelers die we hebben", aldus De Boer, die gevraagd wordt naar voorbeelden van Oranje-spelers die gebaat zouden zijn bij een dergelijk systeem.

"Wout (Weghorst, red.) en Memphis (Depay, red.) komen sowieso in hun kracht, Denzel Dumfries komt honderd procent in zijn kracht", vindt de bondscoach. "Owen Wijndal kan opkomen, al heeft hij misschien meer aan een man voor hem om van daaruit overlap te maken. Stefan de Vrij speelt altijd zo (bij Internazionale, red.), dus ik maak me er niet zo'n zorgen om." De Boer legt verder uit wat zijn tactische overwegingen waren. "Met 4-3-3 zet je sneller druk op de tegenstander, dat kost heel veel kracht. Wil je dat van kiet af aan, of hoop je dat je dat later in kan zetten eventueel? Dat hebben we gedaan en dat bracht veel meer energie en ook veel meer dreiging."

De Boer wil nog niet zeggen of Oranje zondag tegen Georgië met 4-3-3 aantreedt. "Dat gaan we wel zien. Dat kan zomaar gebeuren. Zondag keept wel Maarten Stekelenburg, honderd procent", besluit hij. In de studio van de NOS reageert Ibrahim Afellay kritisch op het interview. "Hij vraagt dingen van spelers die niet tot uitvoering komen", aldus Afellay. "Dat baart zorgen. Hij zegt dat jongens in hun kracht komen. Wout Weghorst is gebaat bij voorzetten. Hoeveel voorzetten heeft hij vandaag gehad?", stelt de oud-middenvelder retorisch.