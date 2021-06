Hans Kraay bekritiseert De Boer: ‘Hier doe je Matthijs de Ligt wel pijn mee’

Woensdag, 2 juni 2021 om 23:18 • Chris Meijer • Laatste update: 23:58

Hans Kraay junior is geen voorstander van de rol die Matthijs de Ligt woensdagavond in het 5-3-2-systeem van Oranje bekleedde in de oefeninterland tegen Schotland (2-2). De 21-jarige speler van Juventus fungeerde als de meest linkse centrumverdediger in een driemansdefensie met Jurriën Timber en Stefan de Vrij. Kraay zag dat De Ligt in dit systeem vaak als een soort linksback in balbezit kwam aan de zijlijn, een plek waar hij zich in de ogen van de analist niet comfortabel voelt.

“De Ligt speelt bij Juventus best weleens links in het centrum, maar dan heeft hij een linksback naast zich”, begint Kraay in de studio van ESPN. “Nu is hij de meest linkse van drie centrale verdedigers. Hij is niet snel oncomfortabel, maar omdat Wijndal zó vaak weg is komt als een soort linksback aan de bal. Het is een pure linksback, op zijn linkerbeen moet hij weer terug. Het is totaal onnatuurlijk voor hem.”

“Hij kan prima spelen met drie of twee centrale verdedigers, als er maar een linksback in de buurt is”, zo gaat de analist verder. “Je hebt weleens centrale verdedigers die zich oncomfortabel aan de zijlijn voelen. Jurriën Timber voelt zich totaal niet oncomfortabel aan de zijlijn, omdat hij van nature een rechtsback is. Maar De Ligt is nooit linksback geweest. Dus ja, hier doe je hem wel pijn mee.”

“Buiten de twee goals hebben we eigenlijk geen kansen weggegeven. Wel twee goals dus, en dat is misschien wat te veel tegen een ploeg als Schotland”, zo analyseert De Ligt zelf voor de camera van de NOS het duel met Schotland. “We hadden veel moeite met drukzetten. We kregen geen grip op de extra man die zij op het middenveld of achterin hadden. Dus ik denk dat we nog even goed moeten analyseren hoe we dat beter kunnen doen.”

De Ligt kreeg de vraag of dit het gevolg was van het systeem. “Je speelt met twee aanvallers tegen drie verdedigers, dus op een gegeven moment loopt er van hen iemand door. Dan moet er van ons dus iemand uitstappen: een middenvelder of een back. En dat moeten we goede afspraken over maken. Dus we moeten kijken hoe we dat kunnen aanpakken en hoe we kunnen doorschuiven zodat we overal een man kunnen pakken.”

“Of het experiment mislukt is en we in 4-3-3 dreigender zijn? Dat is denk ik een terechte gedachte”, antwoordt de verdediger. “Daarom proberen wij ook twee systemen te trainen. Vandaag hebben we een minuut of zeventig 5-3-2 gespeeld, en in de laatste twintig minuten 4-3-3. Aan het eind gaan we natuurlijk ook wat extra risico’s nemen, dus ook daardoor denk ik dat we wat beter in het spel kwamen.”

"De Boer betrekt ons er heel veel in", vervolgt De Ligt. "Wijnaldum, De Roon, ik, Depay, De Vrij en Blind. Dus hij praat met heel veel spelers om te kijken wat voor hen het lekkerst voelt. Natuurlijk is dat voor sommige jongens 5-3-2, maar voor sommigen niet. Dus er moet een afweging gemaakt worden van welke systeem het beste werkt tegen welke tegenstander. Ik ben gewend om 4-3-3 te spelen, dus voor mij is dit (5-3-2, red.) wel een omslag. Zeker als ik links moet spelen, want daar heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Aan de andere kant is het voor mij ook een kans om te leren en een beter speler te worden."