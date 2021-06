Duitsland herstelt zich niet van shockerend verlies tegen Noord-Macedonië

Woensdag, 2 juni 2021 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:19

Duitsland heeft woensdagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Het team van de vertrekkende bondscoach Joachim Löw kwam in de oefeninterland tegen eveneens EK-ganger Denemarken in het Tivoli Stadion niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Een resultaat dat in Duitsland met gemengde gevoelens zal zijn ontvangen richting het EK, daar de laatste interland tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificatiecyclus in een 1-2 nederlaag was geëindigd. Thomas Müller en Mats Hummels maakten na twee jaar hun rentree en deden dat als basiskrachten.

Duitsland was in de eerste helft de bovenliggende partij en had zeker een goal verdiend. Het ontbrak die Mannschaft echter aan finesse in de afronding. Op slag van rust was Serge Gnabry het dichtst bij een openingstreffer toen hij zich slim ontdeed van Jannik Vestergaard en de bovenkant van de lat trof. Leroy Sané schoot daarvoor de bal van dichtbij naast en een vroege inzet van Florian Neuhaus werd gekeerd door Kasper Schmeichel.

Denemarken kende een paar goede momenten in de tegenaanval, maar moest in de eerste 45 minuten veelal tegenhouden. Met Kasper Dolberg in de ploeg voor Andreas Skov Olsen hoopte bondscoach Kasper Hjulmand meer grip op de wedstrijd te kunnen krijgen, maar nog geen drie minuten na de pauze nam Duitsland de leiding. De defensie van Denemarken kreeg de bal niet weg na een indraaiende voorzet van Robin Gosens vanaf links, waarna Neuhaus de bal uiteindelijk van dichtbij achter Schmeichel schoot: 1-0.

Het team van Hjulman rechtte de rug en begon zich meer te laten gelden op de helft van Duitsland. Martin Braithwaite miste een goede kans na voorbereidend werk van Christian Eriksen, waar sowieso na rust veel dreiging van uit ging. De ex-speler van Ajax leidde twintig minuten voor tijd ook de 1-1 in. Na een heerlijke pass van de technicus was Yussuf Poulsen sneller dan Matthias Ginter en moest ook Manuel Neuer zich gewonnen geven.

Dat was ook tevens de eindstand, al voorkwam het aluminium dat Thomas Müller zijn rentree in het nationale elftal met een doelpunt kon opluisteren. Na goed voorbereidend werk van Sané werkte hij de bal langs Schmeichel maar wel tegen de paal. Duitsland begint op 15 juni aan het EK met een ontmoeting tegen wereldkampioen Frankrijk. Daarna zijn regerend Europees kampioen Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni) de tegenstanders. Denemarken wacht op het EK groepsduels met Finland (12 juni), België (17 juni) en Rusland (21 juni).