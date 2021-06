Engeland geeft Oranje het goede voorbeeld voor 17 juni

Woensdag, 2 juni 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk

Engeland blijft winnen in aanloop naar het EK. Het team van bondscoach Gareth Southgate was woensdagavond in de oefeninterland tegen Oostenrijk in Middlesbrough te sterk voor eveneens EK-ganger Oostenrijk en dat betekende alweer de vijfde zege op rij. Bukayo Saka maakte de winnende treffer: 1-0. Engeland moet in de groepsfase van het EK afrekenen met Kroatië (13 juni), Schotland (18 juni) en Tsjechië (22 juni). Oostenrijk start het EK op 13 juni tegen Noord-Macedonië, om vervolgens vier dagen later de wedstrijd tegen Oranje te spelen. Op 21 juni is de derde en laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne.

De eerste helft in het Riverside Stadium, waar pas voor de tweede keer in de geschiedenis een interland van the Three Lions werd afgewerkt, was geen spektakelstuk. Engeland was in de laatste meters enigszins gevaarlijk via Jack Grealish, Saka en Harry Kane, maar Southgate was ongetwijfeld niet tevreden na het klinken van het rustsignaal. De beste kans was voor Kane na bijna een half uur spelen: het lage en harde schot van de aanvaller werd door doelman Daniel Bachmann met zijn benen gestopt.

Oostenrijk, dat op 17 juni de tegenstander van het Nederlands elftal op het EK is, kon daar weinig tegenover stellen. Het meest gevaarlijke moment was een door Tyrone Mings geblokt schot van Christoph Baumgartner. Engeland nam na 57 minuten spelen de leiding: Grealish kon in de doelmond nog gestuit worden na een pass van Jesse Lingard, maar het was Saka die de bal uiteindelijk in het lege doel kon werken. Hij was daarmee pas de derde tiener ooit die als speler van Arsenal voor het nationale elftal van Engeland scoorde: 1-0.

Engeland en Oostenrijk ondergingen de nodige veranderingen in de laatste dertig minuten en daar leken de bezoekers meer profijt van te hebben. Jordan Pickford moest zich inspannen om te voorkomen dat debutant Ben Godfrey een eigen doelpunt zou maken en niet veel later kon hij een inzet van Marcel Sabitzer nipt met zijn vingertoppen tegen de lat tikken. Het team van Franco Foda bleef zoeken naar minimaal een gelijkmaker. Omdat Michael Gregoritsch vlak voor tijd een grote kopkans miste, slaagde Engeland erin om een minimale overwinning over de streep te trekken.