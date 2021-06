Depay voorkomt pijnlijke nederlaag voor Oranje tegen Schotland

Woensdag, 2 juni 2021 om 22:35 • Chris Meijer • Laatste update: 22:44

Oranje houdt geen best gevoel over aan de eerste oefeninterland in voorbereiding op het EK, dat over krap twee weken van start gaat. Dankzij een rake vrije trap van Memphis Depay in de 88e minuut werd weliswaar een nederlaag voorkomen, maar de ploeg van bondscoach Frank de Boer had het erg lastig met Schotland. Via Jack Hendry en invaller Kevin Nisbet kwamen de Schotten tot twee keer toe op voorsprong, maar Depay zorgde er uiteindelijk met twee treffers voor dat er na 93 minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord stond in de Portugese Algarve. Voor Oranje wacht voor de start van het EK (op zondag 13 juni tegen Oekraïne) nu nog één oefenduel: komende zondag in de Grolsch Veste van Enschede tegen Georgië.

Schotland trad flink gehavend aan tegen Oranje, want na de positieve coronatest van John Fleck gingen maar liefst zes andere spelers uit voorzorg in quarantaine: David Marshall, Grant Hanley, John McGinn, Che Adams, Stephen O'Donnell en Nathan Patterson. Toch grepen de Schotten na negen minuten spelen brutaal de leiding in het Estádio Algarve van het Portugese Faro. Memphis Depay kon een matige lange bal van Matthijs de Ligt niet controleren en verspeelde het leer vlakbij zijn eigen strafschopgebied, waardoor Jack Hendry in balbezit kwam. De afgelopen seizoen door Celtic aan KV Oostende verhuurde verdediger schoof de bal in de verre hoek achter Tim Krul.

Oranje wist zeven minuten later alweer op gelijke hoogte te komen. Een passje van debutant Jurrïen Timber bereikte Georginio Wijnaldum binnen het strafschopgebied, waar de aanvoerder van Oranje de bal klaarlegde voor Memphis Depay. Hij volleerde de bal in de verre hoek, waar doelman Craig Gordon niet meer bij kon komen. Met een halfuur op de klok voerde De Boer zijn eerste wissels door: Wijnaldum en Frenkie de Jong werden vervangen door Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. “Die andere jongens zijn meer belastbaar, die kunnen meer hebben. Een warming-up langs de zijlijn is niet zo intens als een warming-up voor de wedstrijd zelf”, zo verklaarde De Boer die keuze.

De eerste helft en het begin van de tweede helft kende los van de twee doelpunten in de beginfase nauwelijks hoogtepunten. Na ruim een uur spelen kwam Schotland weer op voorsprong. Andy Robertson dook na een snelle uitbraak vrij op aan de linkerkant van het strafschopgebied en vond met een vlijmscherpe voorzet bij de tweede paal Kevin Nisbet, die net als invaller binnen de lijnen was gekomen. Met zijn praktisch eerste balcontact tikte hij de bal voor een open doel tegen de touwen. Kort daarna waren de Schotten andermaal dicht bij een treffer, toen een schot van David Turnbull maar net langs de paal zeilde.

Wat een heerlijke vrije trap! Memphis maakt zijn tweede en zet Oranje in de slotfase op 2-2. #NEDSCO pic.twitter.com/s5IWTCBe9h — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 2, 2021

Met 68 minuten op de klok voerde De Boer een driedubbele wissel door: Patrick van Aanholt, Quincy Promes en Steven Berghuis kwamen binnen de lijnen voor Owen Wijndal, Timber en Wout Weghorst. In een 4-3-3-formatie kreeg Promes al snel een schietkans, maar zijn schot werd geblokt door een verdediger van Schotland. Oranje werd steeds gevaarlijker en zag doelman Gordon vervolgens een getoucheerde inzet van Van Aanholt knap uit de hoek tikken. De Boer trachtte met het inbrengen van Luuk de Jong voor Stefan de Vrij nog in een slotoffensief tot de gelijkmaker te komen. Uiteindelijk kwam de 2-2 er nog in de 88e minuut, dankzij een rake vrije trap van Depay.