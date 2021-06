Ibrahim Afellay kritisch: ‘Hij staat daar niet omdat hij zo goed is in balbezit’

Woensdag, 2 juni 2021 om 21:45 • Chris Meijer • Laatste update: 21:53

Het Nederlands elftal heeft geen gelukkige eerste helft achter de rug in de oefeninterland tegen Schotland. Na 45 minuten spelen staat in het Estádio Algarve van het Portugese Faro een 1-1 stand op het scorebord, door doelpunten van Jack Hendry en Memphis Depay. Aad de Mos is niet bepaald overtuigd van de 5-3-2-formatie die bondscoah Frank de Boer binnen de lijnen heeft gebracht, terwijl Ibrahim Afellay kritisch is over de rol van Marten de Roon bij het tegendoelpunt.

“Je voelt en ziet aan alles dat dit systeem niet past bij deze spelers”, schrijft De Mos op Twitter, als de wedstrijd pas twaalf minuten aan de gang is. Ibrahim Afellay is van mening dat Marten de Roon een cruciale rol speelde bij het tegendoelpunt van Hendry. “Allereerst wordt Memphis niet ideaal aangespeeld. Maar cruciaal is de rol van Marten de Roon. Hij staat daar niet omdat hij zo goed is in balbezit, maar voor dit soort momenten.”

Oef! Een tegenvaller voor Oranje. Schotland komt vroeg op 1-0 voorsprong. #nedsco pic.twitter.com/WaygYYNj3e — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 2, 2021

“Bij balverlies, dat hij corrigeert voor zijn medespelers. Hier moet hij de tackle dusdanig inzetten dat er geen doelpunt uitkomt”, stelt de analist in de studio van de NOS. “Hij herstelde zich wel, hij zat er een aantal keer goed tussen”, zo haakt collega-analist Pierre van Hooijdonk in. “Of Krul er wat aan kon doen? Deze bal gaat, zoals wel vaker, door de benen van een verdediger en dat maakt het extra lastig voor een keeper.”

"Dit is een prachtige aanval natuurlijk", vervolgt Van Hooijdonk over de treffer van Oranje. "Timber die Wijnaldum al wegstuurt en dan indribbelt hij in zoals hij ook al een aantal keer bij Ajax deed dit seizoen. En hij legt de bal met heel veel gevoel bij Wijnaldum, die hem natuurlijk fantastisch teruglegt op Depay. Hij maakt het ook uitstekend af. De samenwerking tussen Depay en Weghorst was nog niet echt te vinden. Weghorst vind ik overigens wel aardig spelen, al krijgt hij voor de goal niets te doen. Dus dan ga je kijken naar wat ballen die hij kaatst, want hij speelt eigenlijk als een soort ‘kaatsertje’ in de spits. En dat heeft hij goed gedaan. Het is een beetje een ondankbare taak voor die spits."