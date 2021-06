Frank de Boer komt met verklaring over last-minute keeperswissel Oranje

Maarten Stekelenburg is door een menselijke fout als basisspeler in de door de KNVB gecommuniceerde opstelling gezet. In een tweet op het Twitter-account van de KNVB verscheen de opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Schotland met de Ajacied op doel, maar twintig minuten later werd de tweet verwijderd en verscheen de naam van Tim Krul in de opstelling. Bondscoach Frank de Boer zegt dat er op ‘het verkeerde knopje gedrukt is’ en dat er geen speciale reden is voor de last-minute wijziging.

“Ik denk dat iemand op een verkeerd knopje gedrukt”, zegt De Boer tijdens de voorbeschouwing van de NOS op het oefenduel. “Wat het zegt dat Krul keept? Niks. Ik heb gezegd dat ze allebei een wedstrijd gaan keepen. Het ligt heel dicht bij elkaar, uiteindelijk moet ik een beslissing nemen. Ook op het gevoel, natuurlijk. Het is lastig, ze zijn aan elkaar gewaagd”, aldus De Boer.

In de studio zijn Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk het niet eens over wie de uiteindelijke eerste doelman zal worden. Eerstgenoemde verwacht dat Stekelenburg de vaste doelman wordt op het EK. Stekelenburg kreeg het rugnummer 1 toegewezen. “Tegenwoordig wil het rugnummer niet heel veel meer zeggen. Je hebt altijd spelers die met een bepaald nummer willen spelen, en ik denk niet dat je daar per se iets uit kan afleiden. Maar ik denk wel dat Maarten Stekelenburg de eerste keeper gaat worden.”

“Ik denk zeker dat De Boer voor Stekelenburg kiest”, vervolgt Afellay. “Dat denk ik vooral vanwege zijn ervaring en hij straalt natuurlijk ook veel rust uit. Het is ook niet geheel onbelangrijk dat hij al een WK-finale gespeeld heeft. Hij kent het klappen van de zweep. Uiteindelijk wil je gewoon een doelman die rust geeft aan de laatste linie en zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf.” Collega Van Hooijdonk denkt echter dat de keuze van de bondscoach gaat vallen op Krul.

“Tim Krul heeft in de kwalificatiewedstrijden voorafgaand aan het toernooi gekeept. Ik denk ook dat het een weg is die je inslaat. Hij heeft Stekelenburg er denk ik bij genomen omdat hij een goed halfjaar heeft gehad bij Ajax en hij heeft veel toernooi-ervaring. Daarnaast denk ik dat het ook een rustpunt is voor de keepers die erbij zijn. Toch denk ik dat De Boer voor Krul blijft kiezen. Als je maar twee oefenwedstrijden hebt in een zodanig korte aanloop naar de eerste wedstrijd op het toernooi, dan wil de eerste keeper beide wedstrijden laten starten. Op die manier wil je binden krijgen met de achterste linie”, besluit Van Hooijdonk.